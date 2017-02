Postavy Her o trůny netradičně aneb jejich zvířecí já se představuje

19.2.2017 /13:00/

Seriál Hra o trůny je také vděčným tématem na další kretivní zpracování. My jsme tentorkát narazili na práci Maria Florese, který zpodobnil postavy tohoto úspěšného seriálu do podoby zvířat. Komu by se jeho práce natolik líbila, že by si ji chtěl zakoupit, je to možné. Ostatně si podrobnosti přečtěte zde.