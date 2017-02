Peter Jackson začíná roztáčet Smrtelné stroje

8.2.2017 /15:00/

Peter Jackson a jeho lety prověřený tým začíná pracovat na dalším snímku. Jackson sice tentokrát neusedne na režisérské křeslo, ale bude projekt produkovat. Spolu s Fran Walsh a Philippou Boynes navíc napsal ke Smrtelným strojům scénář.

Robert Sheehan

Jedná se o filmovou adaptaci knižní série Philipa Reevea s názvem Kronika hladového města. První díl se jmenuje Smrtelné stroje (Mortal Engines) a kromě něj se filmové podoby dočkají i další tři díly – Pomsta jednooké letkyně (Predator’s Gold), Pekelné vynálezy (Infernal Devices) a A Darkling Plain (tento román se českého překladu zatím nedočkal). Všechny knihy pojednávají o peripetiích dvou mladých dobrodruhů, Toma Natsworthyho a Hester Shawové, kteří žijí v postapokalyptickém světě obývaném navzájem se pojídajícími pohyblivými městy.

Hlavní role Toma se ujme Robert Sheehan a kromě něj známe ještě jedno herecké jméno, které se ve snímku objeví - Ronan Raftery. Režisérem by měl být Christian Rivers, pro něhož půjde o celovečerní režijní debut. Peter Jackson si ho ale vybral pečlivě, neboť Rivers s ním během své 25 leté kariéry velmi blízce spolupracoval nejdříve jako scenárista, později jako člen týmu přes vizuální efekty a nakonec i jako pomocný režisér trilogie Hobit a snímku Můj kamarád drak.

První díl Smrtelné stroje vyšel v roce 2001 a přinesl svému autorovi hned dvě prestižní ocenění – Nestlé Smarties Book Prize a nominaci na Whitbread Book Award. A abychom měli vše kompletní, tak anotace knihy uvádí toto:

Představte si, že žijete v Londýně daleké budoucnosti, který se pohybuje prostorem pomocí motorů a kol a požírá jiná města. Představte si, že vypadnete ze svého rodného mobilního města do zlověstného neznáma.

Přesně to se přihodí Tomovi, hrdinovi prvního dílu slavné sci-fi tetralogie. Je zrazen svým velkým vzorem, významným historikem Valentinem, a ocitne se uprostřed nehostinné pustiny. Jeho jedinou společnicí je nemluvná dívka Hester, která se touží pomstít Valentinovi za to, že zabil její rodiče a ji samotnou zmrzačil. Vydají se spolu zpátky do Londýna a na nebezpečné pouti je čekají mnohá dobrodružství. Přitom si Tom postupně uvědomuje, že dosud slepě věřil lidem, kteří si to nezasluhují, a myšlenkám, které vedou svět do záhuby…

Premiéra Smrtelných strojů je zatím naplánována na polovinu prosince roku 2018.