Tomb Raider: Alicia Vikander na prvních fotkách jako Lara Croft

7.2.2017 /13:00/

Loňský rok byl pro herní adaptace zlomový. Stále "tam" ještě nejsme, Warcraft ale dokázal celosvětově vydělat 433 milionů a Assassin's Creed 212. Oba filmy byly hodně drahé, takže to k úplné spokojenosti nestačí, o vyloženě malá čísla ale nejde. A takoví Angry Birds jsou rovnou hit - rozpočet 73 milionů, celosvětové tržby 349. Lara Croft má proto slušně našlápnuto k úspěchu.

Ona ostatně už původní série vykročila správným směrem a kdyby druhý díl nebyl ztělesněnou nudou (ospalejší režii by jeden pohledal), bývala by Angelina Jolie vyrazila do akce minimálně ještě jednou (s trojkou studio původně počítalo a potopily jí až slabé tržby druhého dílu). Po 15 letech se dočkáme restartu, kde hlavní roli získala oscarová Alicia Vikander. Někteří fanoušci sice brblají, že na postavu nemá "správné nárazníky", ale nezapomínejme na to, že nový film vychází z restartu herní série a i tam se z kdysi obdařené vykradačky hrobů stala spíše atleticky vystavěná dívčina.

Žádné velké podrobnosti o příběhu zatím nevíme (jen to, že se zaměří na origin postavy), máme tu ale již první fotky z natáčení s hlavní hrdinkou.

Snímek režíruje Roar Uthaug (Vlna) podle scénáře Geneva Robertson-Dworeta. Jde sice o jeho debut, současně je ale jako scenárista spojován například s Sherlockem Holmesem 3 nebo novým Dračím doupěti. O úplného packala by proto jít nemělo. Roli otce Lary získal Dominic West, dále se ve vedlejších rolích můžeme těšit na Waltona Gogginse a Daniela Wu.

Nový Tomb Raider by se měl podívat do kin někdy v roce 2018.