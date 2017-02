Vzniká drama o léčiteli Janu Mikoláškovi. Šarlatána natočí Agnieszka Holland

7.2.2017 /11:00/

Producentky Svatka Peschková a Šárka Cimbalová (Anděl Páně 2) se s Šarlatánem vydávají na berlínský koprodukční trh, aby našly partnery a ambiciózní projekt dofinancovaly. Kromě uznávané režisérky Holland (Hořící keř, Přes kosti mrtvých) se na vzniku Šarlatána podílí ceněný scenárista Marek Epstein nebo kameraman Martin Štrba.

Jan Mikolášek během vykonstruovaného procesu. Na snímku uprostřed.

Kdo byl Jan Mikolášek? Proslulý český léčitel-bylinář, který diagnostikoval zdánlivě nevyléčitelné pacienty ze zkumavky moči, předepisoval jim recepturu a řadu z nich zázračně uzdravil. Mezi zástupy vyléčených byli i prominentní občané - T. G. Masaryk, Olga Scheinpflugová, Max Švabinský.

Stal se chráněncem prezidenta Antonína Zápotockého, kterému chtěli kvůli sněti amputovat nohu, ale Mikolášek mu ji zachránil. Po smrti Zápotockého byl nicméně ve vykonstruovaném procesu odsouzen za šarlatánství. Kromě toho, že byl Mikolášek homosexuál, se mu vyčítalo například to, že za 2. světové války léčil prominentní muže gestapa a SS. Po návratu z vězení v polovině 60. let se již léčitelství nevěnoval. Zemřel roku 1973 a je pochován v Praze na Olšanských hřbitovech. I díky kampani "adopce hrobů" je jeho odkaz stále živý.

Producentky Svatka Peschková a Šárka Cimbalová a scenárista Marek Epstein. (foto: Marlene Film Production)

„Příběh Jana Mikoláška je v jistém smyslu fantastický, a tím možná až neuvěřitelný,“ říká scenárista Šarlatána Marek Epstein. „Na jeho osudu je možné demonstrovat, jak neměnný a zároveň výlučný je vztah k výjimečným jedincům a že veskrze všechny systémy se těchto samorostů pokoušejí využít a posléze je zahubit. Obdiv a strach. To je emoce, která ve mně zůstává z Jana Mikoláška,“ dodává scenárista.

Režisérka Agnieszka Holland uvede na letošním Berlinale v hlavní soutěži novinku Přes kosti mrtvých.

Proč se do projektu zapojila uznávaná polská režisérka Agnieszka Holland? „Dlouho jsem nečetla něco, co by mě jako filmaře tak zaujalo, jako scénář Marka Epsteina. Řekla jsem tedy ano a začali jsme s Markem a s Jaroslavem Sedláčkem z České televize trochu pracovat na scénáři. Doufám, že natáčet budeme tenhle rok nebo začátkem příštího.“

„Agnieszka Holland k naší obrovské radosti na nabídku kývla. A to navzdory tomu, že film o léčitelích už točila a že považovala dané téma pro sebe osobně za vyčerpané. Velmi správně totiž pochopila, že Šarlatán není o věcích mezi nebem a zemí, ale především o člověku, jeho slabosti i síle,“ říká dramaturg Jaroslav Sedláček.

Šarlatán se bude prezentovat na letošním Berlinale v rámci koprodukčního trhu, kam byl vybrán mezi dvacet oficiálních titulů. Koproducentka Svatka Peschková k tomu dodává: „Jsme si vědomé toho, že Šarlatán je produkčně náročný projekt, protože se odehrává na poměrně velkém časovém prostoru v polovině 20. století, v dobových reáliích. Jsme ale přesvědčené, že nabízí přesahový příběh, který může být srozumitelný i mezinárodnímu publiku. Příběh člověka nadaného mimořádnými schopnostmi, které jsou zároveň jeho prokletím.“

Šarlatán by se měl dostat do kin na podzim roku 2018.