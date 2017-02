Kruhy: Proč ve filmu není hvězda předchozích dílů Naomi Watts?

6.2.2017 /18:00/

Pokud jste fanouškem série a na trojku jste již vyrazili do kina, bezpochyby vás tahle otázka napadla - proč ve filmu není Naomi Watts? I cameo by fanoušci rozhodně ocenili. Na otázku se rozhodl odpovědět sám režisér filmu.

Na třetí Kruh, který nakonec číslovku z názvu vynechal, jsme čekali dlouho. Hodně dlouho. První díl měl premiéru před dlouhými patnácti lety a dvojka přišla do kin v roce 2005. Studiu se léta nedokázalo rozhoupat k něčemu konkrétnímu, až se jednu dobu začalo mluvit i o možném restartu.

Na ten nedošlo, přesto má být trojka jakýmsi novým počátkem série (proto absence číslovky). Což je současně hlavní důvod, proč nakonec není ve filmu Naomi Watts, hvězda obou předchozích dílů. Konkrétně k její neúčasti režisér Kruhů F. Javier Gutiérrez uvedl: "Nějakou dobu jsme si s myšlenkou návratu Naomi Watts pohrávali. Byly chvíle, kdy jsem o tom mluvili. Studio ale mělo obavy. Obavy, že by se tím film příliš vázal na předchozí díly. A to nebylo nutné. Myslím, že pro fanoušky by to bylo cool, pravděpodobně. Ale noví diváci by to nijak neocenili. Bylo by to na sílu. Nechtěli jsme to dělat na sílu. Jakože "Ok, tak tam dáme Naomi Watts, protože točíme Kruh".

To vysvětlení není úplně mimo mísu. Stačí vzpomenout na nedávné Krotitele duchů, kteří do cameo rolí narvali téměř celé původní obsazení. Žádná velká hitparáda z toho nevyšla a většinou scény působily nepřirozeně (v tom smyslu, že nebyly nijak organicky vložené, ale poměrně okatě vlepené, aby se potřební herci mohli nějak ve filmu mihnout). Přesto mě jako fanouška Kruhu trochu mrzí, že je s původní postavou nejspíš definitivní konec. Na druhou stranu, tržby trojky jsou tak mizerné, že ji třeba ještě studio opráší.