US tržby: Rozpolcený drží žebříček návštěvnosti pohromadě

6.2.2017 /18:00/

Čekali jste díky nástupu třetího Kruhu změnu na prvním místě? Zbytečně. Hit vzkříšeného M. Night Shyamalana Rozpolcený znovu obhájit nejvyšší příčku.

Rozpolcenému chybí pouhé dva miliony do stovky na domácích tržbách. Pokračování, v němž Horda změří síly s "vy-víte-s-kým", je prakticky jisté. Pro fanoušky Shyamalanovy tvorby je podobný vývoj téměř snový. Doufat v to, že se oblíbený filmař znovu postaví na nohy, je jedna věc. Ale že se to povede ve stylu jeho původní tvorby, to už netipovali ani ti nejoddanější.

Kruhy sice v debutový pátek skončily první, mizerné recenze je ale nakonec odtorpédovaly na druhé místo. Start za 13 milionů je hluboko pod úrovní toho, co se čekalo. U hororových filmů je 30 téměř jistota. Jenže tenhle sequel přišel zkrátka pozdě, ochuzen o původní hvězdu a vyzbrojen tak hroznými známkami, že vedle Kruhů i svého času vysmívaná dvojka vypadá jako oscarový adept. Velká škoda, fanoušci si rozhodně zasloužili víc.

Kruhy

Další nováček v TOP10? Až na devátém místě romatická sci-fi The Space Between Us, která stála 30 milionů a otevřela za 3.8. Vzhledem ke slabým ohlasům je jisté, že na tenhle kousek filmový svět rychle zapomene.

Je třeba dodat, že Rozpolceného kralování příští víkend skončí. Do kin vrazí Padesát odstínů temnoty, John Wick 2 a LEGO® Batman film. Čeká nás tedy velký boj o diváky. Možná se ale nakonec síly rovnoměrně rozloží. Každá z očekávaným novinek totiž rozumně cílí na trochu jiné publikum.

Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.