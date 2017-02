CZ tržby: Ruší tu někdo Samařiny Kruhy?

6.2.2017 /13:55/

Řeč je o novém hororu Kruhy (2017), který ve čtvrtek vstoupil do českých kin. Podařilo se mu sesadit romantickou komedii Všechno nebo nic (2017) z čela žebříčku? A jak si vedly další novinky - dramata Jackie (2016) nebo Místo u moře (2016)?

Na počet diváků to o víkendu vyhrál sequel Kruhy. Na scénu se tak vrátila vraždící videonahrávka, třetí díl poameričtěné hororové série. Snímek se u nás promítal hned ve 104 kinech, přišlo na něj 28.437 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 3.969 milionů korun.

Všechno nebo nic

Což je o necelé tři tisíce méně než kolik utržila komedie Všechno nebo nic. Čtvrtý víkend od nasazení měla k dispozici 75 kin, přišlo na ni 27.479 diváků, kteří v pokladnách nechali 3.972 milionů korun. Snímek Všechno nebo nic je tedy na vrcholu žebříčku téměř měsíc. Celkem má na kontě 173.909 diváků a 24.48 milionů korun. Z letos uváděných novinek jde o nezpochybnitelné prvenství.

Kruhy

Druhé Kruhy, o kterých už byla řeč, měly v pátek také premiéru ve zbytku světa a USA. Odsud si snímek s rozpočtem 25 milionů dolarů odnesl 13 mega, ze zbytku světa 15.2. Časem dotečou další finance a Kruhy budou s přehledem zaplaceny. Otázkou ovšem zůstává, zda bude na co vzpomínat. Tuzemští recenzenti jsou oproti těm zahraničním dost smířliví. Dle recenzí na RottenTomatoes to vypadá na pořádný průšvih.

Psí poslání

Na trojce se drží komediální drama Psí poslání (2017), v němž cestuje duše nejlepšího přítele člověka z těla do těla, aby nakonec našla svého nejmilovanějšího páníčka. Oproti předchozímu-premiérovému víkendu se na film vypravilo o 36 procent diváků více. V rámci 85 kin snímek vidělo 23.877 platících, kteří za vstupenky utratili 3.14 milionu korun.

Snímek s rozpočtem 22 milionů dolarů prozatím celosvětově utržil 42.5 milionu. Jednoznačně mu uškodila kampaň, v níž organizace PETA, která se věnuje právům zvířat, tvůrce filmu obvinila z hrubého zacházení s jedním ze psů během natáčení. Tvůrci dokonce stáhli původně plánovanou premiéru. Obvinění nicméně bylo po čase zpochybněno nezávislým arbitrem.

Veleúspěšný Anděl Páně 2.

Přes 9 týdnů je v kinech komerčně veleúspěšná pohádka Anděl Páně 2 (2016). Aktuálně patří novince Jiřího Stracha čtvrté místo s návštěvností 24.148 diváků a tržbami 2.75 milionů korun. A po víkendu si připrala další rekord. Film viděl více než 1 milion diváků (přesněji dle Unie filmových distributorů 1.046.647).

Peníze za vstupenky přesáhly sumu 127 milionů korun. Tím Anděl Páně 2 překonal v rámci historických tržeb téměř o 3 miliony korun dva doposud úspěšnější tuzemské snímky - Vratné lahve (2007) a Ženy v pokušení (2010). V rámci tržeb je tedy Anděl Páně 2 první (je ale třeba brát zřetel na to, že před 9, respektive 6 roky byly lístky do kina levnější), na diváky nicméně vedou Vratné lahve s 1.260.909 platícími. Ženy v pokušení jsou druhé s 1.237.503 diváky. V rámci historické návštěvnosti tedy patří Andělovi Páně 2 "až" třetí místo.

Animovaný rodinný hudební film Zpívej (2016) skončil pátý s návštěvností 16.706 diváků a tržbami 2.1 milionů korun. Za necelých sedm týdnů od uvedení má snímek na kontě 147.831 platících a 19 milionů korun. Celosvětově film s rozpočtem 75 milionů dolarů utržil téměř 490 mega. Velmi dobrý výsledek. Tvůrci už připravují druhý díl.

LEGO® Batman film byl v rámci předpremiérového víkendu uveden v 56 kinech.

V rámci předpremiérových projekcí zaúřadoval LEGO® Batman film (2017). Na další akční komedii poskládanou z populárních kostek a postaviček přišlo 10.748 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 1.5 milionu korun. A bylo z toho sedmé místo žebříčku. Ve čtvrtek to propukne naplno.

Ze čtvrtečních premiér se do Top 20 dostalo historické drama Jackie s Natalie Portman v roli vdovy po americkém prezidentovi JFK. Na snímek se přišlo do 53 kin podívat 7.494 diváků. Tržby dosáhly 1 milionu korun. Stačilo to na desáté místo žebříčku. Další oscarový kandidát, drama Místo u moře, skončilo až na šestnácté příčce. Snímek s Casey Affleckem v hlavní roli vidělo ve 47 kinech 3.261 diváků. Tržby činily 467 tisíc korun.