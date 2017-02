Future Gate 2017: Kultovní anime Akira, E.T. a roboti

6.2.2017 /12:00/

Čím dál oblíbenější festival sci-fi snímků představuje program čtvrtého ročníku. Kromě klasik, oprášených kultovek nebo aktuálních filmů představí též roboty, výstavu obrazů a přinese nejednu zajímavou debatu. Letos Future Gate kromě Prahy a Brna zavítá též na ostravský Svět techniky.

Čtvrtý ročník festivalu Future Gate se uskuteční od 23. do 26. února 2017 v pražském kině Bio Oko, od 1. do 4. března v brněnském Artu a nově i v Ostravě, kde bude čerpat z genia loci oblasti Dolní Vítkovice. V kinosálu Světa techniky se festival představí od 17. do 18. března.

Letošní téma festivalu se ponese ve znamení vztahu lidstva a inteligentních strojů. Festival nabídne filmovým příznivcům již tradičně projekce novinek i kultovních snímků filmového žánru science fiction.

Vrátí se legendární Terminátor.

Mezi promítanými snímky nechybí první Terminátor (1984), film, který stvořil hned dvě legendy: Jamese Camerona a T-800, kyborga zabijáka s rakouským přízvukem a hláškou „I´ll be back“.

Z kultovního anime Akira.

Dalším oprášeným kultem bude Akira (1988), jedno z nejproslulejších cyberpunkových anime všech dob. Děj se odehrává v postapokalyptickém Neo-Tokiu, jehož obyvatel se dotýkají tolik typické problémy jako přelidnění, sociální izolace, šikana státní mocí a korupce a kteří musí často začleněni do pouličních gangů bojovat o holé přežití. Nečekejte ale suchou, temnou depresi. Temný je sice Akira dost, našlápnutým tempem vás doslova připoutá k promítacímu plátnu. Mnohými kritiky je proto chápán jako milník žánru anime, který formoval následný rozvoj a styl těchto filmů. Ve vývoji je též hraný celovečerní film.

V rámci klasik se můžete těšit také na silný příběh o přátelství s nádhernou hudbou Johna Williamse, mistrovský kousek Stevena Spielberga E.T. Mimozemšťan (1982).

Moonwalkers - trailer:

Nebudou chybět ani žánrové novinky. Například bláznivá komedie Moonwalkers (2015), která si pohrává s jednou historickou konspirací. Ve dnech před přistáním Apolla 11 si americká CIA nebyla jistá úspěchem akce. Rozhodla se proto vyslat svého nejlepšího zabijáka za tehdejší režisérskou superstar Stanleym Kubrickem, aby přistání na Měsíci pro jistotu natočil fingovaně také ve studiu.

Z dystopické sci-fi Bílý král.

Dystopické sci-fi Bílý král (2016) připomene vizi spisovatele George Orwella. Děj vypráví osud chlapce Djaty, jehož otec je odveden neznámo kam a proč vládními agenty. Začíná hon na něj a jeho matku, kteří jsou oba označeni za zrádce. Nikdo není schopen říci, co jeho otec vlastně udělal. Lze to však tušit, diktátorskému režimu byl jeho svobodný duch nepohodlný.

2D animák Nova Seed (2016) se vrací do éry 80. let a pokusí se učarovat festivalové publikum. Napříč kontitenty se mu to už povedlo... Co je Nova Seed? Nadpřirozená bytost, jejíž neuvěřitelná síla vychází z přírody, která již na Zemi takřka vymizela. A právě o Novu Seed se bude svádět boj na život a na smrt.

Výběr celovečerních filmů doplní kolekce kraťasů iSHORTS.

Kromě filmových projekcí se můžete těšit na výtavu robotů a obrazů, stylový bar nebo sraz kostýmových fanoušků. Festival doplní tematické přednášky a besedy se zajímavými hosty.

PROGRAM FESTIVALU VE ZKRATCE

Praha, Kino Bio Oko /23. - 26. 2.2017/

Čt 23. 2. 2017 | 20:00 | Moonwalkers (2015)

Pá 24. 2. 2017 | 20:30 | Terminátor (1984)

So 25. 2. 2017 | 17:30 | Akira (1988)

So 25. 2. 2017 | 21:00 | Nova Seed (2016)

Ne 26. 2. 2017 | 15:00 | E.T. Mimozemšťan (1982)

Ne 26. 2. 2017 | 17:30 | SCI-FI KRAŤASY OD iSHORTS (2017)

Ne 26. 2. 2017 | 20:30 | Bílý král (2016)

Brno, Kino Bio Art /1. - 4. 3. 2017/

St 1. 3. 2017 | 20:30 | Moonwalkers (2015)

Čt 2. 3. 2017 | 20:30 | Terminátor (1984)

Pá 3. 3. 2017 | 19:00 | Nova Seed (2016)

Pá 3. 3. 2017 | 20:30 | Akira (1988)

So 4. 3. 2017 | 15:00 | E.T. Mimozemšťan (1982)

So 4. 3. 2017 | 17:30 | SCI-FI KRAŤASY OD iSHORTS (2017)

So 4. 3. 2017 | 20:30 | Bílý král (2016)

Ostrava, Svět techniky /17. -18. 3. 2017/

Pá 1. 3. 2017 | 17:00 | Moonwalkers (2015)

Pá 2. 3. 2017 | 19:00 | Terminátor (1984)

Pá 4. 3. 2017 | 15:00 | E.T. Mimozemšťan (1982)

Pá 3. 3. 2017 | 17:15 | Akira (1988)

Pá 4. 3. 2017 | 19:30 | Bílý král (2016)