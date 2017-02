Recenze: Kruhy - vraždící videokazeta je zpátky

2.2.2017 /19:00/

Třetí díl poameričtěné (původně japonské) hororové série Kruh už sice nemá Naomi Wattsovou, ale zato má... Zato má....

No, moc toho nemá.

Ačkoliv se mi první Kruh od Gore Verbinskiho líbil opravdu hodně, druhý díl jsem viděl jen jednou a už si ho skoro nepamatuji. Tudíž poté, co mi třetí díl nedával žádný smysl, nemám tušení, jestli je chyba ve mně (phttp://www.kinobox.cz/film/125564-kruhyrotože si nepamatuji dvojku), nebo někdo jinde...

Hlavními hrdiny jsou tentokrát mladá hezké děvče a mladý hezký hoch. Hoch odjede studovat do dalekého města, pak se přestane děvčeti ozývat, a to se vydá za ním, aby zjistilo, co se děje.

Trailer:

A zjistí, že na univerzitě vede démonický profesor tajný studentský kroužek, ve kterém se pokouší vědecky analyzovat působení Samary a tím dokázat, že existuje duše. Takže se tucty zdejších studentů záměrně koukají na prokletou videokazetu, a před uplynutím sedmi dnů ji kopírují dalším studentům (aby sami nezemřeli), přičemž se to všechno pečlivě věděcky zaznamenává a analyzuje.

V tuto chvíli mi to celé připadalo jako docela zajímavý nápad a byl jsem zvědav, co se z toho vyvine. Bohužel, tato ghostbusterovská podzápletka je brzy úplně opuštěna a dále sledujeme, jak se děvče s hochem (především děvče) pokoušejí přijít na kloub trvajícímu prokletí.

Někdy v průběhu filmu je také strašidelné video upgradováno z prokleté videopásky na prokletý .MOV soubor, který si studenti kopírují, a on se přitom záhadně prodlužuje. A nejde smazat, protože "ERROR 77777".

NÁSLEDUJÍ SPOILERY až do červeného řádku, ale je to celkem jedno

Záhy vyjde najevo, že story nějak zásadně souvisí s matkou Samary, kterou v jejím mládí věznil a znásilňoval strašidelný kněz (Vincent D'Onofrio, jediný známější herec v celém filmu). Vzhledem k tomu, že Sadako se měla naradit někdy v roce 1970, D'Onofrio je absurdně mladý na to, aby v roce 1970 někoho svazoval a znásilňoval. Nebo jsem něco nepochopil. Každopádně, Sadako chce pomstít svou matku, ale kněz na ni vyzrál tím, že si vypíchal oči, takže ji nemůže vidět a ona mu nemůže ublížit.

Každopádně, film vyvrcholí tím, že kněz chce děvče zabít ve svém domě, a když už se mu to skoro podaří, Sadako vyleze z dívčina mobilního telefonu, vrátí knězi zrak, aby ji uviděl, a pak ho zabije.

Následuje šokující zvrat, kdy se ukáže, že Sadako stále existuje a stále chce zabíjet, takže se převtělí do hlavního děvčete a začne všem jejím kontaktům rozesílat e-maily s přiloženým hororvideem. THE END.

Ano, nedává to smysl. Ne, nedávalo to smysl ani mně.

KONEC SPOILERŮ

I když se mi první Kruh líbil, nedá se říct, že by měl bůhvíjak logickou zápletku. V tomto třetím filmu byl ale jeho děj už zcela mimo hranice mého chápání, což může nějak souviset s tím, že na scénáři pracoval člověk, který napsal Batmana & Robina a natočil toto. Ale nemusí.

Ještě horší je, že s výjimkou dvou zabití Samarou a několika laciných lekaček se v prvních 70 minutách filmu nestane nic strašidelného, nechutného nebo jinak zajímavého.

Kruhy sice nejsou totální sračka, ale vše, co je v nich přijatelné, je zkopírováno z předchozích dvou filmů - Zimmerovy hudební motivy, psychotický střih, občasný zajímavý kamerový fígl. Ale opravdu to nestačí a je to ještě o něco slabší, než byl Kruh 2.

Hodnocení: 30%

Průměr hodnocení ze všech recenzí najdete ZDE