Ovčáček čtveráček již brzy ve vašem kině. SOUTĚŽTE o lístky na přenos divadelní derniéry

1.2.2017 /17:00/

O divadle tu moc často nepíšeme. Tohle je ovšem jedinečná příležitost, protože se kromě "prken, co znamenají svět" týká též kin. V úterý 7. února bude mít v pražských Bohnicích derniéru veleúspěšná divadelní hra Ovčáček čtveráček (2017), která si bere na paškál kultovního ředitele Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a tiskového mluvčího prezidenta Miloše Zemana.

A půjde to živě i z přenosu hned do několika desítek kin po celé České republice! Chcete vyhrát volňásek?

Ve spolupráci s distribučním labelem prenosydokin.cz, který má živý přenos na svědomí, vám přinášíme soutěž o 2 vstupenky na úterní kinoprojekci Ovčáčka čtveráčka. Uskuteční se v pražském kině Dlabačov 7. února ve 23.00, nepůjde tedy o přímý přenos, ale o záznam derniéry. Projekce je určena pro všechny, kteří si představení, jehož přenos je na řadě míst beznadějně vyprodán, nechtějí nechat ujít.

Co musíte udělat pro to, abyste měli možnost dosáhnout na výhru? Stačí, když do pátku 3. února do 12:00 napíšete 3 nové komentáře k filmům z naší databáze (delší než 250 znaků) a na e-mail soutez@kinobox.cz (předmět: "ovcacek") zašlete váš nick name. Dva vylosovaní se mohou těšit na lístek do pražského kina Dlabačov.