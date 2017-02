Smrtonosná past 6: Len Wiseman sdílel první stránku scénáře

1.2.2017 /13:30/

O tom, že se Smrtonosná past 6 chystá, víme prakticky od premiéry pětky. Ta sice u fanoušků propadla, v kinech ale dokázala vydělat tři sta milionů dolarů. A to není na pátý díl série vůbec málo. Takže nás čeká další pokračování.

Původně se spekulovalo o tom, že se v něm John McClane podívá do Japonska a příběh uzavře s důstojnou nostalgií (ve stylu Rockyho Balboy). Nakonec ale studio došlo k myšlence, že by bylo lepší sérii tak trochu zrestartovat. Začalo proto koketovat s myšlenkou, že šestý díl bude částečný prequel, v němž budeme sledovat mladého McClanea v pozici policejního zelenáče, který teprve získává první zkušenosti. Bruce Willis by ve filmu neabsentoval, měl by však roli vypravěče (ve stylu "starý McClane vypráví o svém mládí a uvidíme tak novou kapitolu ze života známé postavy").

Doufali jste, že na tenhle poloviční prequel nedojde? Zřejmě marně. V Hollywoodu jsou podle všeho nepoučitelní a nedají si pokoj s restartováním značek, které to nepotřebují. Režisér Len Wiseman na svém Instagramu sdílel první stránku scénáře a ta nás bohužel uvádí do roku 1979, tedy devět let před události prvního dílu, v němž náš oblíbenec vystřílel Nakatomi Plaza.

1979 Writersblock Ave, Die Hard, NY. @paulhaggis I see your Saturday, and raise you Sunday. Video zveřejněné uživatelem Len Wiseman (@lenwiseman), Led 28, 2017 v 7:58 PST

Než ale budeme úplně malovat čerta na zeď, dejme filmařům šanci. Za prvé pořád není jisté, že bude příběh z minulosti dominovat. Wiseman nám již jednu Smrtonosnou past naservíroval a jakkoli lze u jeho čtyřky kritizovat finále se stíhačkou, zbytek je velmi dobré pochopení základních principů celé série (a jde i o dobře natočený film). Doufejme proto, že opět ví, co dělá.

Z příspěvku se navíc zdá, že scénář píše sám Wiseman a snímek ponese prostý název John McClane. Což může vypadat jako potvrzení restartu, současně by ale mohlo jít o inspiraci zmíněným Rockym. V tuhle chvíli můžeme o obojím jen spekulovat, snad se brzy dozvíme víc informací.

Smrtonosná past 6 (oficiálně zatím uváděná jako Die Hard Year One, pokud nebude Wisemanem potvrzen název John McClane) nemá v tuhle chvíli stanovené datum premiéry a ani se neví, kdy by mohla padnout první klapka.