Recenze: Hell or High Water aneb Film, co stojí za zhlédnutí

31.1.2017 /12:00/

Hell or High Water (2016) pro mne v kině byl velmi příjemným překvapením. Jistě, Jeff Bridges a režisér David MacKenzie (Starred Up, kde je vidět, že Jack O'Connel umí hrát, kór pokud ho nerežírují ženy) sou většinou docela jistou zárukou sami o sobě, takže zas takové překvapení to nebylo, ale kvalita mého žážitku byla nečekaná.

Příběh dvou bratrů, co jaksi sešli na scestí kriminálního chování a nyní si opatřují dolary tím, že vykrádají banky, respektive tak dlouho, jak jim to situace a ochránci zákona Marcus (Jeff Bridges) a Alberto (Gil Birmingham) umožní, je temný, vtipný, krásně natočený, zajímavý i dojemný.

Neubírá tomu ani fakt, že jednu z hlavních rolí vedle Bena Fostera hraje Chris Pine. On totiž hrát umí, a jakmile mu, jako třeba tady, maskéři trochu zamatlají ten laboratorně estetickej xichtík, tak to hned vyjde víc najevo.

Trailer:

Scénář napsal Taylor Sheridan, což je člověk, co napsal Sicaria (2015). Tak a máte to, další důvod, proč se na Hell or High Water těšit a jít do kina. Hell or High Water má i podobně dobrou hudbu jako Sicario. Dělali jí totiž Nick Cave a jeho dlouhodobý spolupracovník Warren Ellis a příběh a jeho atmosféru krásně umocňuje.

Hell or High Water je název smluvní klauzule, používané v anglosaském právu, která znamená, že trvá povinnost zaplatit vyloženě "ať se děje, co se děje", tedy i v případě, že situace je pro jednu stranu silně nepříznivá. V silně nepříznivé situaci se ocitnou i všechny hlavní postavy, a to celkem záhy po začátku. A trvá to po zbytek filmu, akorát napětí graduje a svízel postupně narůstá.

Snímek střídá vážné scény a momenty s vtipem, které produkuje zejména duo Bridges-Birmingham ve svém parťáckém hašteření stárnoucího a brzy do důchodu odcházejícího ochránce zákona a jeho mladšího kolegy. Což je sice dost ohrané téma, ale když ono je to tak dobře napsané a zahrané, že tady to působí unikátně.

Je hodně důležité si to pouštět s dobrejma titulkama. Anglicky umím dobře, ale tady je díky kombinaci velmi silného jižního přízvuku, specifické terminologie a způsobu mluvy herců místy fakt těžké jim rozumět. A jelikož scénář je napsanej kvalitně a úsporně, tak tam není věta nazmar a každá promeškaná část dialogu je velká škoda. Filmově mě vůbec nenapadá, co tomu vytknout.

Žánrově to je těžké, protože ono je to někde presentované jako western (který to není, tak se tím nenechejte případně odradit), ale je to klasické crimi-drama s nádechem na heist. Dávám 96 procent jen proto, že místy je to malinko "preachy" s náběhem do melodramatu, které tam být nemuselo. Koukatelnost? Libová. Libová.

Co se mi na tom filmu nelíbilo? Nic mě nenapadá. Umím si představit, že to někomu možná bude připadat pomalejší nebo příliš temné nebo depresivní, ale mně to nevadilo. Malilinko mi přišlo, že tam nemusel být ten moralizující náznak, že "banky sou špatné", ale on tam téměř nebyl. Někomu bude asi připadat složité sledovat motivace 2 hlavních postav, ale pokud budete mít titulky a možnost si některé scény v případě nouze přehrát znovu, určitě to nebude problém. Ano, je to chytrý snímek a vyžaduje inteligenci i od diváka.

Co se mi na filmu líbilo? Všechno. Scénář. Režie. Herci. Hudba. Kamera. Střih. Konkrétně pak je tam několik fantastických akčních přestřelek a autohoniček, které jsou nevídaně věrně zobrazené, dávají strategicky i technicky smysl a je vyloženě lahůdka si je vychutnat. Moc pěkně jsou obsazené vedlejší role, režisér použil jak herce (například kdo někdy viděl Eastbound and Down, tak pozná Katy Mixon), tak neherce. Dávejte pozor zejména na Old Timera a Starou Servírku. Byli výborní.

Pro koho film je? Pro všechny, co se jím líbil film Sicario, nebo No Country for Old Man (2007), nebo There Will Be Blood (2007), nebo prostě jakýkoliv jiný povedený, napínavý, temný, ale neakčně blockbusterovský film. Pro všechny, co mají rádi hudbu Nica Cavea. Pro ty, co chtějí vidět, že Cpt. Kirk je dobrej herec, a pro ty, co si chtějí na Bena Fostera po příšerném Warcraftu (2016) zlepšit názor.

Hodnocení: 96%

P.S.: Hell or High Water má čtyři nominace na Oscara. Zda bude uveden i v českých kinech, netušíme.