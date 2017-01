Godzilla 2 konečně našla režiséra

28.1.2017 /10:00/

Studia Legendary Pictures a Warner Bros oficiálně potvrdila, že si pro režii pokračování Godzilla: King of Monsters vyhlídla režiséra hororové vánoční komedie Krampus: Táhni k čertu, která si v kinech nevedla vůbec špatně.

Legendární monstrum před třemi lety přivedl do kin Gareth Edwards, který měl původně natočil i sequel, ale příliš ho zaměstnaly práce na Rogue One a od druhé Godzilly odešel. Nyní na jeho místo nastupuje režisér Michael Dougherty, jehož hororová taškařice Krampus: Táhni k čertu stála pouhých 15 milionů dolarů a celosvětově vydělala 4x tolik. Na scénáři druhé Godzilly pracovali autoři Krampuse i prvního dílu, takže výsledek by mohl stát za to.

Nutno podotknout, že druhou Godzillu klidně mohl natočit i sám Edwards, neboť se do kin podívá až za tři roky. Momentální oficiální nízev zní Godzilla: King of Monsters a do českých kin by se měl film podívat 21. března 2019.