Máte rádi film? Chceme vás! Kinobox hledá posily do týmu.

28.1.2017 /15:00/

Před osmi lety jsme si dali nemalý cíl - vytvořit největší a nejkomplexnější filmovou stránku, jakou český internet viděl. Za dobu naší existence jsme vám přinesli ohromné množství aktualit, tématických článků i recenzí.

Do důchodu se zdaleka nechystáme. Naopak bychom rádi přitvrdili a proto hledáme další posily do našeho týmu. Vítáme zkušené autory i studenty či nadšence, kteří tráví svůj volný čas u filmu a mají chuť o něm psát. Ať už máte nějaké ty zkušenosti, nebo byste si rádi "vysloužili ostruhy", určitě se nebojte to s námi zkusit. Ostatně, téměř každý filmový žurnalista začíná jako fanoušek. A v naší redakci tomu není jinak. I nás někdo "musel vést za ručičku" a rádi podáme pomocnou ruku každému nadšenci, kdo by se chtěl vypsat a zatím neměl odvahu se někde realizovat. Výhodou publikování na Kinoboxu je, že okamžitě získáte pro své texty širokou čtenářskou základnu.

Vyšleme vás na novinářské předpremiéry a na různé mediální akce, kde potkáte řadu zajímavých osobností. Neřešíme zkušenosti ani věk, ale nadšení a dobrou znalost českého a anglického jazyka. A také nějaký ten přehled. Pokud nevíte, kolik dílů má Indiana Jones a který herec hrál slavného Rockyho, pravděpodobně tohle nebude úplně pro vás :)

Hledáme redaktory filmové i seriálové, psát budete to, co vám nejvíce sedí (protože to se člověku píše i nejlépe). Pokud máte zájem, napište nám na redakce@kinobox.cz, kde se nám ve stručnosti představte a přiložte ukázku své práce. Na případné doplňující dotazy samozřejmě rádi odpovíme.