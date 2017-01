Saw: Legacy - datum premiéry a nováčci v obsazení

27.1.2017 /17:00/

O osmém Saw zatím nic moc konkrétního nevíme a to navzdory tomu, že už je dotočeno. Společnost Lionsgate nyní oznámila, že ve snímku jako nové potencionální oběti uvidíme Lauru Vandervoort a Hannah Emily Anderson.

Vandervoort diváci znají ze seriálu Smallville, kde si zahrála postavu Supergirl. Anderson už nějaké ty herecké zářezy taky má (například seriál Shoot the Messenger), na velkou šanci ale teprve čeká. Saw: Legacy je momentálně v postprodukci, snímek dějově naváže na předchozí díly (jednu dobu se spekulovalo o restartu) a přirozeně nebude chybět Jigsaw v podání Tobina Bella. Ano, víme, že dávno zemřel, ale to v téhle sérii - vzhledem k velké míře flashbacků - nikdy nikoho od návratu v dalším díle nezastavilo. Navrátilou postavou by měl být také Ryan v podání Jona Cora (Ryan je ta postava, co na začátku Saw 3D doslova přeřízne svou přítelkyni vejpůl).

O příběhu osmého díle víme jen to, že by se měl odehrávat na farmě.

Scénář Saw: Legacy napsali Josh Stolberg a Pete Goldfinger (Piraňa 3D). Režírují batři Michael a Peter Spierigovi, kteří natočili solidní horor Svítání s Ethanem Hawkem. Datum české premiéry je 26. října 2017.