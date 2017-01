Z kultovní Apokalypsy Francise Forda Coppoly bude videohra. A zní fantasticky!

26.1.2017 /16:00/

Tuhle videohru jednoznačně nikdo neviděl přicházet. Přesto se parta nadšených (a současně zkušených) herních vývojářů rozhodla, že převedou jeden z nejzásadnějších válečných velkofilmů všech dob do videoherní podoby.

Válečnou Apokalypsu natočil v roce 1979 režisér Francis Ford Coppola (trilogie Kmotr). I když její vznik provázely nemalé problémy, výsledek se zapsal do historie jako jeden z nejvýznaměnších filmů svého žánru.

Zkupinka zkušených tvůrců videoher, kteří mají na svém kontě ceněné kousky jako Fallout: New Vegas, Wasteland 2 nebo Far Cry, se rozhodli Coppolovu klasiku přenést do herní podoby. Vydali se kvůli tomu na Kickstarter, kde od lidí chtějí vybrat 900 000 dolarů. Proč zrovna přes Kickstarter? Autorský tým herní Apokalypsy to vysvětluje tak, že je jejich cílem vytvořit hororovou hru z pohledu první osoby, přičemž velké studio by tlačilo na akční strunu. V tom mají bezpochyby pravdu. V jiném duchu se momentálně válečné hry netvoří a námět filmu - kapitán Benjamin Willard musí najít a zabít zběhlého plukovníka Kurzte - by mohl k akčnímu pojetí svádět. Autoři hry se sice zápletky budou držet, na akci ale nevsadí.

Kickstarter trailer:

Místo toho hodlají věrně vykreslit atmosféru válečného pekla, v němž chtějí lidé jediné - nezbláznit se (a, pravda, dostat se ve zdaví domů). Měli bychom se také dočkat řady sporných situací, kdy nebude jisté, jaké rozhodnutí je správné (zpravidla něco takového zhodnotíme ve hře až v pozdější době). Hra nabídne prvky boje o přežití a nebezpečí nevyzpytatelné džungle.

Sám Coppola s týmem vývojářů spolupracuje a hra by měla vyjít pro PS4, Xbox One a PC někdy v roce 2020. Předběžný přístup bude těm, co na hru přispějí, umožněn o rok dříve. Tedy, pokud se povede sehnat potřebné finance. To by s tak silnou značkou a Coppolou v zádech neměl být problém.