Zemřela na Oscara nominovaná herečka Mary Tyler Moore

26.1.2017 /12:15/

V 80 letech nás opustila americká herečka Mary Tyler Moore, která v 70. letech pomáhala televizní zábavou formovat postavu moderní ženy, jež nemusí pouze stát u plotny a hledat pana pravého, ale současně se dokáže věnovat i kariéře.

Mary Tyler Moore se narodila 29. prosince 1936 v Brooklynu. Proslavila se počátkem šedesátých let komediální rolí v seriálu The Dick Van Dyke Show, za který získala svůj první Zlatý glóbus a dvě ceny Emmy. V roce 1970 následoval veleúspěšný sitcom jednoduše nazvaný Mary Tyler Moore. v něm se herečka ujala postavy Mary Richards, která se po rozchodu se snoubencem přestěhuje do Minneapolis a začne pracovat v místní televizi. V té době šlo o průlomovou roli, neboť ženy měly obvykle v podobných pořadech pozici domácích paniček. Žena schopná poradit si v osobním i pracovním životě vynesla Moore další Zlatý glóbus a několik cen Emmy.

Přestože většinu svého života zaměřila Moore na televizní tvorbu, nechybí v její filmografii i několik snímků určených do kin. Její nejznámější rolí je matka Timothyho Huttona v režijním debutu Roberta Redforda Obyčejní lidé, za kterou si právem odnesla Zlatý Globus a nominaci na Oscara. Za účinkování v inscenaci Whose Life Is It Anyway? na Broadwayi získala cenu Tony.

I když platila třikrát vdaná Moore v Americe za ikonu a prototyp silné ženy, její osobní život byl plný tragédií. Odmalička čelila alkoholismu své matky, její nejmladší sestra se v pouhých jednadvaceti letech předávkovala a její jediný syn, taktéž alkoholik, zemřel po náhodném výstřelu ze zbraně. Krátce po třiatřicátých narozeninách jí byl navíc diagnostikován silný diabetes. Navzdory nepřízni osudu Mary Tyler Moore celý svůj život bavila diváky.