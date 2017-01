Animovaný hit Zpívej se dočká pokračování, na Tajný život mazlíčků 2 si rok počkáme

26.1.2017 /11:30/

Studio Illumination Entertainment existuje sice pouhou dekádu, za tak krátkou dobu si přesto dokázalo v oblasti animovaných hitů udělat pořádnou reputaci.

Série Já, padouch, jejímž prvním dílem studio odstartovalo svou pouť v kinech, byla trefou do černého. Teprve až loňský rok lze ale označit za zlomový. llumination Entertainment uvedlo do kin hned dvě nové značky - Tajný život mazlíčků a Zpívej - a obě slavily u diváků úspěch. O tom, že se mazlíčci dočkají pokračování, jsme psali již loni v srpnu. Tajný život mazlíčků 2 měl podle původních plánů dorazit do českých kin již příští rok v červenci, studio ale nyní posunulo datum premiéry až na 9. července 2019.

Nově také bylo uvedeno, že nás čeká i Zpívej 2. Jednička zatím vydělala celosvětově 429 milionů dolarů, což je sice o více jak polovinu méně než první mazlíčci, pořád jde ale o skvělé číslo, když vezmeme v potaz na animák skromný rozpočet (75 milionů). Zpívej 2 nás proto nemine, na film si ale počkáme. Studio předběžně počítá s premiérou až v roce 2020.

Ten samý rok uvede llumination Entertainment do kin Mimoně 2. Nejdříve se dočkáme Já, padouch 3, česká premiéra je stanovena na 29. června 2017.