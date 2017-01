Recenze: Resident Evil: Poslední kapitola... konečně

25.1.2017 /16:00/

Příběh se blíží ke svému konci. Když jsme viděli Alice naposled, stála společně s několika dalšími přeživšími na střeše Bílého domu, všude byla armáda a finální bitva mohla začít. Ve skutečnosti je ale nakonec všechno jinak.

Alice (Milla Jovovich) je v tom zase sama. Albert Wesker (Shawn Roberts) všechny podrazil a z Washingtonu se stalo jedné velké pohřebiště. Zdá se, že je s lidstvem konec. Zatímco se naše oblíbená hrdinka prochází troskami bývalého světa a co potká, to pošle na věčnost, kontaktuje jí Rudá královna. Ano, ta Rudá královna, která se jí kdysi pokoušela v prvním díle zabít v Úlu. Řekne jí, že v Úlu existuje protilátka a má pouhé dva dny na to, aby ji dostala do oběhu. Pokud termín nestihne, je lidstvo definitivně na seznamu vyhynulých druhů. Alice se tak musí vydat zpátky do Raccoon City, místa, kde nákaza kdysi odstartovala.

Resident Evil vstupuje do svého finále. Od počátku jde o dítě Paula W.S. Andersona, který všechny díly napsal a vyjma dvojky a trojky i režíroval. Sérii můžeme vnímat jako dvě trilogie. Ta první byla výrazně ovlivněna atmosférou her (především jednička a dvojka), tu druhou Anderson podřídil modernímu trendu. Čtyřka Afterlife patřila k první vlně hollywoodských filmů, které se snažily z diváků dostat více na vstupném díky 3D formátu. A povedlo se. Snímek byl s tržbami 296 milionů nejúspěšnějším dílem série. Ironií osudu bývá označován i za nejslabší. Anderson se vykašlal na styl původních filmů a utopil se ve zpomalovačkách, což z Afterlife udělalo tu nejhorší možnou kopii 300: Bitva u Thermopyl (o ohavně vyblitých kulisách nemluvě).

Trailer:

Pátý díl dojem o něco vylepšil (povedenější soundtrack, vynikající úvod, výborně zvolená hlavní lokace, návrat starých známých, sexy nováček Ada Wong), pořád měl ale film příliš pomalou akci a dějově nedával velký smysl. Poslední kapitola to zkouší jinak. Oživuje post-apokalyptickou atmosféru třetí části, zaměřuje se především na Alice, otravné zpomalovačky absentují a dokonce je tu jistá snaha o příběh. Potěší hlavě rozuzlení, které má i pointu. Není vyloženě překvapivá ani originální, ale snaha se rozhodně cení. Slabinou jsou naopak (znovu) akční scény. Pokud byly v minulých dílech vinou zpomalení ospalé a utahané, tentokrát Anderson vsadil na příliš agresivní střih, takže možná mají drajv, ale jsou extrémně nepřehledné.

Zapamatovatelná scéna bohužel také chybí (nejzajímavější je vysvětlující úvod) a opět platí, že čím déle film běží, tím větší scenáristické pitomosti tasí. Poslední kapitola navíc nefunguje ani jako fanouškovský servis. Příběh sice uzavře a vrací nás do klíčové lokace, tvůrci ale nepochopitelně vynechali z finále skoro všechny důležité postavy z předchozích dílů (myšleno ty přeživší). Leon, Jill Valentine, Ada Wong, Chris Redfield, ti všichni mají příběh neuzavřený (respektive to asi máme chápat tak, že jsou mrtví). Společně s Alice je jediným navrátilcem, pokud mluvíme o kladných postavách, Claire. Nikdo další se ve filmu neukáže.

A nové postavy? Do jedné nezapamatovatelné. Jde o pouhé maso na porážku, které nemůže svým krvavým odchodem u diváků vzbudit žádné emoce, protože nebyl prostor pro to, abychom si je stihli jakkoli oblíbit.

"První trilogie" téhle série fungovala (i když výborně napsanou dvojku režie skoro zabila). Druhá trilogie je celou dobu bez většího sex-apelu i tahu, o hororu neslyšela a akce má v nejlepším případě dobré momenty (ale ne celky). A teď hurá na restart, který se - podobně jako momentálně uváděný sedmý herní díl - vrátí ke kořenům série a vynechá všechna ta zbytečná okázalá gesta a přeplácaná monstra. Nic z toho dávno není zábava.

Hodnocení: 45%

