Febiofest 2017: Přijede Peter Suschitzky, kameraman Hvězdných válek a filmů Davida Cronenberga

25.1.2017 /14:30/

Pozvání na 24. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest přijal jeden z nejlepších kameramanů současnosti, který s kultovním režisérem Davidem Cronenbergem natočil jedenáct filmů. Za kamerou stál i v případě Rocky Horror Picture Show (1975) nebo jedné z epizod Hvězdných válek (Star Wars: Epizoda V). Pražská část Febiofestu proběhne od 23. do 31. března.

Z filmu Nahý oběd

Britský kameraman polského původu Peter Suschitzky je známý jako dlouholetý spolupracovník režiséra Davida Cronenberga, s nímž točí už téměř třicet let. Stál za kamerou děl Nahý oběd (1991), Crash (1996), Dějiny násilí (2005) nebo Východní přísliby (2007).

Kromě Cronenberga spolupracoval i s řadou dalších výrazných tvůrců - Kenem Russellem, Peterem Watkinsem či Josephem Loseyem. Suschitzky se zapsal do dějin filmové popkultury prací na divácky úspěšných kultovních snímcích - muzikálu Rocky Horror Picture Show, snímku Hvězdné války: Epizoda V – Impérium vrací úder nebo komediálním hitu Mars útočí! (1996). Febiofest uvede u příležitosti návštěvy přehlídku nejzajímavějších Suschitzkyho děl.

Upoutávka na Rocky Horror Picture Show:

Fanoušci filmu budou mít letos možnost vidět exkluzivně na Febiofestu digitálně zrestaurovanou verzi jednoho z kultovních snímků světové kinematografie. Organizátoři vyhlašují anketu pro veřejnost, v níž se každý může stát dramaturgem a rozhodnout, který film chce vidět na plátně kina.

Šílený Max z roku 1979

Ve výběru je sedm děl, která nestárnou. Hlasovat je možné prostřednictvím festivalových stránek do 1. února. Ve výběru jsou tyto filmy: Fargo (1996), Modrý samet (1986), Povolání: Reportér (1975), Purpurový déšť (1984), Šílený Max (1979), Šťastný to muž (1973) a Takoví jsme byli (1973). Vítězný film na Febiofest poskytne mezinárodní distribuční společnost Parkcircus, která byla jednou z prvních, jež začala zpřístupňovat klasické a kultovní filmy v digitální podobě.

I v letošním roce udělí festivalovou cenu Grand Prix třiatřicetičlenná porota složená z filmových fanoušků. V čele poroty opět zasedne čestný předseda z řad veřejně známých osobností. Porotcem letošního festivalu se může stát kdokoli od patnácti do sta let věku jakéhokoli druhu vzdělání, profese či zájmů. Zájemci o účast v porotě se mohou nejpozději do 28. února hlásit přes dotazník umístěný na stánkách festivalu. Vybraní kandidáti získají vstupenky na soutěžní filmy, pozvánky na závěrečný večer festivalu nebo příležitost poznat zákulisí filmového festivalu.

První ohlášený host Febiofestu, kameraman Peter Suschitzky (druhý zprava) na festivalu v Cannes 2016. (foto: Febiofest)

Febiofest ve spolupráci s Berlinale letos již potřetí uvede mimořádný kulinářský a filmový zážitek spojený s exkluzivními večeřemi nesoucí název berlínské filmové sekce Culinary Cinema.