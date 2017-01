Recenze: Zakladatel aneb Reklamní video současného řetězce rychlého občerstvení?

25.1.2017 /08:15/

Říká vám něco jméno "Raymond Kroc"? Pokud ho neznáte, znáte jistě aspoň jeho dílo, protože nebýt tohoto Američana (s českými kořeny), pravděpodobně bychom dnes u nás nemohli chodit do McDonald's.

McDonald's totiž původně byl maličký podnik s asi pěti restauracemi, provozovaný bratry McDonaldovými. To oni měli ten skvělý nápad, přijít s "rychlým občerstvením", kdy dostanete své jídlo pár desítek sekund po zaplacení.

Neúspěšný obchodník s mixéry Ray Kroc (Michael Keaton) je přesvědčen, že jde o geniální nápad, a nabídne bratrům své služby: Je totiž houževnatý, umí přemlouvat lidi a má velké plány.

Zakladatel (2016) je film, od kterého budou různé skupiny diváků čekat různé věci, ale úplně spokojena nebude žádná z těch skupin.

Začátek snímku je spíše komediální, svižný a natočený až obdivným způsobem. Klidně bych věřil, že jde o reklamní video současného McDonald's, kterým nám chce dát najevo, jak je jejich jídlo dobré, kvalitní, rychlé a jak je existence celého řetězce oslavou toho nejlepšího v Americe a Američanech. (Mluvím pořád o původní síti McDonald's, provozované bratry McDonaldovými.)

Pak je uzavřena smlouva a Kroc začne "předvádět svou magii", což funguje většinou tak, že shání kvalitní lidi jako zaměstnance a ukecává bohaté lidi jako investory. Není to příliš zajímavé a není úplně jasné, jestli ho máme obdivovat, nebo jím pohrdat. Do toho je zběžně naznačeno, že to jeho žena (Laura Dernová) nemá jednoduché, ale nemá ve filmu dost prostoru na to, aby z toho vyplynulo něco zajímavého.

Snad není spoiler napsat, že Kroc nakonec bratry McDonaldovy z firmy McDonald's nekompromisně vyšachoval a začal sám sebe označovat za "zakladatele" McDonald's (odtud název filmu). Pokud o tehdejších událostech nic nevíte, film pro vás pravděpodobně bude zajímavý (některé fígle s nemovitostmi a s mléčnými koktejly jsou skutečně nápadité), ale ne dost zajímavý. Ke konci filmu je Kroc líčen jako vyložený zmrd (ve kterého se změní víceméně skokově), ale závěrečné vysvětlující titulky se zase nesou ve smířlivém, až obdivném duchu.

Michael Keaton je v titulní roli zajímavý a především díky němu stojí za to tenhle film vidět. Ale ani on nedokázal z tohoto příběhu udělat něco, co by mělo nezapomenutelný dramatický (nebo jiný) dopad. Je docela dobře možné, že se to všechno stalo skoro přesně takhle, a proto to celé nemá jasné vyznění a pointu - protože takový je skutečný život.

V tom případě by ale asi bylo lepší natočit o tomtéž pořádný dokument.

Hodnocení: 60%

P.S: Kdyby film vznikl o pár měsíců později, docela bych věřil tomu, že hlavní hrdina je záměrnou paralelou Donalda Trumpa a všichni Američané jsou pouhé hamburgery, nebo něco v tom smyslu...