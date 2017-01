CZ tržby: Romantická komedie Všechno nebo nic zastínila Návrat Xandera Cage

23.1.2017 /14:30/

Oproti premiérovému víkendu zaznamenal pokles téměř o 20 procent, ale i tak to snímku Všechno nebo nic (2016) i tentokrát stačilo na prvenství. xXx: Návrat Xandera Cage (2017) se musel spokojit s druhým místem. Na třetí se propadl rekordman loňského roku, pohádkový Anděl Páně 2 (2016).

Všechno nebo nic

77 kin, 36.685 diváků a 5.15 milionů korun na tržbách. To jsou statistiky filmu Všechno nebo nic, který završtil druhý víkend v kinech na čele žebříčku. Zfilmované deníkové příhody Evity Urbaníkové vyzrály i na jeden akční návrat. xXx: Návrat Xandera Cage měl k dispozici Vina Diesela a 122 kin, ale stačilo to jen na 18.156 diváků a 2.85 milionů korun. Akční biják odkazující na 15 let starý první díl a sérii Rychle a zběsile měl premiéru též v zahraničí. Snímek tvůrce vyšel na 85 milionů dolarů a prozatím utržil 70 mega. V USA to bylo jen 20...

Anděl Páně 2

Propad o 42 procent, třetí místo, 17.728 diváků a 2.37 milionů korun. To jsou aktuální čísla Anděla Páně 2, který se v kinech promítá druhý měsíc a po rekordním nástupu o něj diváci ztrácejí zájem. Dle statistik Unie filmových distributorů má snímek na kontě 986.323 diváků a téměř 121 milionů korun. Součet statistik ze všech kin přesahuje 1 milion diváků.

Rozpolcený James McAvoy.

Další čtvrteční novinka, thriller Rozpolcený (2016), skončila na čtvrté příčce. Režisér M. Night Shyamalan navázal na své starší kultovní filmy (Šestý smysl, Vyvolený), v zahraniční dosáhl po letech solidního kritického ohlasu. U nás se Rozpolcený promítal ve 92 kinech, přišlo na něj 12.779 diváků, kteří za vstupenky utratili 1.82 milionů korun. Thriller tvůrce vyšel na pouhých 10 milionů dolarů, přičemž v rámci amerického premiérového víkendu utržil hned 40 a ovládl žebříček. Velký Shyamalanův návrat. Tedy v USA, nikoliv u nás.

Strnadovi

Z tuzemských novinek se do Top 20 dostal časosběrný dokumentární film Heleny Třeštíkové Strnadovi (2017). Snímek, který mapoval život 7 členné rodiny celých 35 let, se promítal v pouhých 24 kinech. Skončil na 14. příčce a přišlo na něj 2.011 diváků, kteří v pokladnách nechali 272 tisíc korun.