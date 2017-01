Glosa: Jak máme chápat překvapivý konec Rozpolceného?

23.1.2017 /13:20/

M. Night Shyamalan to dokázal. Po sérii neúspěchů znovu natočil film, který rozpoutal vášnivé diskuze, zaujal překvapivým koncem, získal v recenzích převážně pozitivní známky a o víkendu zaválel v amerických kinech.

!!! NÁSLEDUJÍ SPOILERY !!!

M. Night Shyamalan nechal své fanoušky čekat dlouho. Hodně dlouho. Možná až příliš. Kořeny Rozpolceného totiž sahají 17 let zpátky, k počátkům Shyamalanovy kariéry, kdy ještě platil za velký budoucí talent (později ho série neúspěchů o post připravila, nyní se ale pomalu vrací zpátky).

Psal se rok 2000 a komiksový žánr, minimálně v rámci filmu, nebral nikdo moc vážně. V polovině července přišli do amerických kin první X-Meni a začalo se blýskat na lepší časy. Opravdový zájem o komiksové hrdiny na filmovém plátně odstartoval až o dva roky později první Spider-Man Sama Raimiho, zásadnější věc se ale odehrála v kinech dříve, právě v roce 2000. V listopadu měl premiéru "nový thriller režiséra na 6 Oscarů nominovaného Šestého smyslu" jménem Vyvolený. Shyamalan chtěl úspěch Šestého smyslu zopakovat. Znovu si vybral žánr thriller a Bruce Willise do hlavní role. Shy se tehdy těšil pověsti téměř zázračného filmařského dítěte a měl se světem vyvoleného Davida Dunna velké plány. Tržby byly ale podstatně skromnější, než očekával (třetina Šestého smyslu) a proto přešel k jiným projektům.

Vyvolený Bruce Willis

Po sérii neúspěchů (několik Zlatých malin pro Poslední vládce větru a Po zániku Země) se Shy rozhodl vrátit k tomu, co mu vždy šlo nejlépe - thrilleru s hororovými prvky. V roce 2015 natočil solidní žánrovku The Visit, v níž děti prožijí neobvyklou návštěvu u prarodičů. Šlo o předzvěst toho, že režisér konečně našel ztracenou formu. Teprve až Rozpolcený je ale plnohodnotným návratem ke kořenům, konkrétně ke zmíněnému Vyvolenému.

Většinu času to ale z filmu patrné není. Rozpolcený sleduje příběh Kevina (James McAvoy), trpícího rozštěpením osobnosti. Konkrétně má ve své hlavě 23 různých identit a do toho se údajně blíží dvacátá čtvrtá, jakési monstrum. Dvě třetiny filmu se Shyamalan tváří, že vypráví příběh mentálně nestabilního jedince. Je tu jen několik problesků naznačujících, že jde o víc - například zajímavě vystavěný vztah Kevinových identit, které spolu údajně "pobývají" ve stejném prostoru a sami určují, kdo vystoupí do světla (neboli převezme nad tělem kontrolu). Významnou indicií je i postava psycholožky, jež věří, že je Kevinův stav jakousi speciální schopností, kterou odemkl díky tragédii prožité v mládí. Tím se dostáváme k jádru věci vedoucí k pointě filmu. A znovu se musíme zaměřit na Vyvoleného, abychom dostali celý obrázek.

Vyvolený je v rámci struktury de facto klasický komiksový film (nehoda, znovuzrození, uvědomění, přijmutí svého nového já, boj s finálním bosem). Vyvolený David Dunn, který disponuje ohromnou silou, je nezranitelný a jehož jedinou slabinou je voda, přesto většinu času komiksově nepůsobí. Shyamalan schválně svůj film pojal civilně, aby 90% času nebylo jisté, zda opravdu sledujeme zrod superhrdiny. Odvážný koncept dokázal ustát a na konci nabídl nefalšovanou komiksovou katarzi, leč s méně okázalými gesty. U Rozpolceného dělá to samé, akorát sledujeme origin záporné postavy.

Kevin je komiksový superpadouch v Shyamalanově filmovém vesmíru. Že jde o stejný vesmír, v němž existuje i vyvolený David Dunn, potvrzuje finální scéna v bistru, kde několik lidí sleduje televizní zprávy. V nich Kevin dostane od novinářů přezdívku Horda a ženy přemýšlí "jak se jmenoval ten blázen, kterému média před 15 lety také dala srandovní přezdívku". V tu chvíli přichází krátké cameo Willise. Má na sobě pracovní oblek s cedulkou se jménem Dunn a ženám připomene jméno pan Skleněný (jehož hrál ve Vyvoleném Samuel L. Jackson). Bez zajímavosti není ani to, že ve chvíli, kdy si Kevin uvědomí svou proměnu, je hudebně využita skladba Jamese Newtona Howarda z Vyvoleného, které hrála i u "zrodu" Davida Dunna.

Hudební motiv, který spojuje zrod hrdiny i padoucha

Pro fanoušky Shye a Vyvoleného je Rozpolcený filmem, po němž volali léta. A tím se dostáváme k hlavnímu problému - není už pozdě? Kdo po 17 letech, vyjma nadšenců, pozná onen hudební motiv? Kolik mladších diváků pochopí, že právě sledovali komiksový film se zrodem padoucha? Pointa je současně nejen trumfem, ale i slabinou. Znalé Shyamalanovy tvorby bezpochyby nadchne. Nepolíbené zmate, proč se realistický thriller změnil ve finálním aktu v přepálenou fantasmagorii s padouchem, který najednou leze po stropě a odolá ráně z brokovnice? A co tam dělal Bruce Willis? "Modří" budou vědět, běžný divák se podrbe na hlavě a bude si muset odpověď vygooglit.

V jednom rozhovoru mimochodem Shyamalan prozradil, že postava Kevina původně vznikla pro scénář Vyvoleného. Shyovi se ale tehdy dle vlastních slov nedařilo uspokojivě propojit tři dějové linie (Kevina, Dunna a pana Skleněného). Měl pocit, že by si Kevin zasloužil vlastní příběh a z toho důvodu ho ze scénáře vyřadil, aby se k němu mohl v budoucnu vrátit.

Navzdory otázce, zda nepřichází Rozpolcený (jakožto rozšíření Shyova plánované komiksového universa) pozdě, faktem zůstává, že má film úspěch. A ať už ho davy chápou správně nebo ne, jeho tvůrce by vřelé divácké i komerční přijetí mohlo konečně dokopat k tomu, aby natočil Vyvoleného 2. Utká se v něm David Dunn s rozpolceným Kevinem? Můžeme jen doufat.

P.S. Jednou z fanouškovských teorií je také to, že snímky propojuje i nehoda vlaku, kterou Vyvolený začíná (David jediný přežije a tím začne jeho cesta k uvědomění si, že je nezničitelný). Při vlakovém neštěstí totiž zemře i Kevinův otec. Není ale v tuhle chvíli jisté, zda jde opravdu o stejnou událost.