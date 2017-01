3. týden-kinopremiéry: O přízeň diváků se uchází hned deset novinek!

19.1.2017 /18:00/

Ty nejvíce očekávané se ponesou v duchu návratů. Je tu xXx: Návrat Xandera Cage (2017) po 15 letech. M. Night Shyamalan a jeho Rozpolcený (2016). Nebo Helena Třeštíková s časosběrným dokumentem Strnadovi (2017), na kterém s přestávkami pracovala 35 let.

xXx: Návrat Xandera Cage

V roce 2002 se proháněl agent "Triple X" po Praze. Nyní se flexibilní hrdina s tváří a schopnostmi Vina Diesela vrací a vy se můžete těšit na další lyžovačky v pralese, surfování na motorce... Otázkou zůstává, jestli není mimo mísu vracet Xandera Cage do hry v době, kdy je série Rychle a zběsile v plném proudu a agentům vládne Ethan Hunt v podání Toma Cruise.

Jaký je xXx: Návrat Xandera Cage? Slovo si bere Tomáš Chvála: "Ne že by akce byla vyloženě špatná nebo bez nápadu, ale po všem, co předvedl v posledních filmech Ethan Hunt, už zkrátka Dieselova variace na "špinavého Bonda" nemá čím překvapit... Klady? Je to docela svižné, chvílemi i solidně nasnímané, skoro každá ženská je v tomhle filmu proklatě sexy a sem tam zafunguje i nějaká hláška. Ale co působilo v roce 2002 alternativně, to je dnes jen poměrně standardní akční výměna na špionážní téma. A palec dolů za tu snahu dělal z Diesela samce Bondových rozměrů."

První recenze na RottenTomatoes hodnotí xXx: Návrat Xandera Cage lehce nadprůměrnou známkou 58 procent, ale až se začnou ohlasy množit, dá se očekávat propad. Na české recenze si musíme počkat.

Rozpolcený

Na scénu se vrací též M. Night Shyamalan (Šestý smysl, Vyvolený), jehož nový thriller-horor Rozpolcený by mohl nakopnout kariéru talentovaného autora. Nebo by si to Shyamalan alespoň přál... O čem jeho novinka pojednává? O složité duši psychopatického Kevina (James McAvoy), která je roztroušena mezi 23 osobností. Kevin je monstrum, které ve sklepě domu uvězní tři mladé dívky, zmítá se mezi prapodivnými duševními stavy, snaží se ho léčit jeho psycholožka, než se v něm probudí nejděsivější 24. osobnost...

Z recenze Františka Fuky: "Shyamalanův scénář je od začátku velice chatrný a děvčatům se až do konce filmu nepodaří utéct jen díky tomu, že jsou zcela retardovaná. Kdyby nic jiného, mohly by holky bez problémů prťavého McAvoye prostě přeprat při jednom z jeho mnoha pasivních, rozptýlených stavů, kdy k nim stojí zády."

Všechny recenze Rozpolceného najdete zde. Prozatím se hodnocení zastavilo na 59 procentech. Server RottenTomatoes dává 67 procent.

35 let natáčela Helena Třeštíková Strnadovy. Ti nyní míří do kin ve stejnojmenném časosběrném dokumentu. V čem se novinka Třeštíkové od předchozích snímků liší? Pojednává o sedmičlenné rodině, kde sice došlo k jedné velké krizi, ale zdá se, že je zažehnána. A tak může výpověď sloužit jako kladná odpověď na otázku, jestli může být manželství i po 35 letech šťastné. Navíc je unikum, že pár podnikatelů vychoval pět dětí. Recenze Strnadových najdete zde. Prozatím je známka na 80 procentech.

Co by to bylo za premiéry bez animáků... Tentokrát se o slovo hlásí Divoké vlny 2 (2017), které měly jít spíš na video.

Pirko

Odvrácenou stranu Prahy a podsvětí se pokouší naturalisticky zmapovat hraný koprodukční snímek Pirko (2016), jehož PR kampaň staví na krvi, znásilnění a dalších scénách, které rozhodně nechcete v reálu ani na plátně kina zažít. Recenzenti dávají 53 procent.

Královna Kristýna

Dále můžete do kina vyrazit na norské historické drama Poslední král (2016) nebo koprodukční snímek o mladé švédské panovnici Královna Kristýna (2015). Na trůn usedla v šesti letech a musela se popasovat nejen se zpátečnickými dvořany, ale též vlastní sexualitou a extravagancí.

Drama Šíleně šťastná (2016) pojednává o dvou pacientkách psychiatrické léčebny, které se rozhodnou vydat na bláznivou cestu za svobodou. Tanečnice (2016) přiblíží život hvězdy evropských kabaretů Loïe Fullerové. A Krkonoše (2016) se vypraví za drsnou krásou našich hor.

Seznam všech lednových premiér najdete ZDE .