Festival krátkých filmů Praha bude plný britských snímků, povídek Neila Gaimana, srdečných pozdravů z Balkánu a trablů života

18.1.2017 /18:30/

Praha dnes ožívá dvanáctým ročníkem Festivalu krátkých filmů. Krátkometrážní skvosty z celého světa se představí v kině Světozor a nově zamíří i do kina Pilotů. Festival potrvá do 22. ledna 2017.

„Letošní mezinárodní soutěž jsme rozšířili na čtyři soutěžní bloky, ve kterých představíme dvacet jedna filmů z osmnácti zemí světa – mezi nimi třeba snímky z Jižní Koreje, Kyrgyzstánu, Indonésie, nebo Nepálu. Zvláštní pozornosti se tentokrát bude těšit teritorium Velké Británie, protože Britská filmová a televizní akademie má výročí 70 let existence,“ říká Karel Spěšný, programový ředitel Festivalu krátkých filmů Praha. „Z Británie pochází i kolekce temně fantaskních příběhů natočených podle povídek jednoho z nejoriginálnějších současných britských spisovatelů - Uvěřitelné příběhy Neila Gaimana.“

Pérák: Stín nad Prahou se představí v kině Pilotů v sekci "Check the Czechs XXL".

„Mladým českým talentům je věnována sekce České filmy. V doprovodném programu festival představí selekci Check the Czechs XXL - filmy z každoroční výběrové kolekce Českého filmového centra, některé z filmů nominovaných na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film roku 2016 a také 3 filmy, jež vznikly v rámci soutěžního projektu Short Stream internetové televize Stream.cz,“ říká Radka Weiserová, hlavní dramaturgyně Festivalu krátkých filmů Praha.

Boyz and Girlz: Ninja Thyberg

Současnou mladou filmařskou generaci zastoupí i švédská režisérka Ninja Thyberg. Její krátké filmy si originálním způsobem pohrávají s tématy genderových i sociálních stereotypů, sexuality, chápáním vlastního těla nebo s konceptem vztahu touhy, moci a ovládání. Filmy, v nichž se postavy, situace a vztahy rozhodně nevyvíjejí způsobem, který byste čekali, to je sekce Boyz and Girlz: Ninja Thyberg.

Trouble Every Day je program, který polechtá vaši bránici a ve kterém uvidíte, že špatné dny mohou být ještě o dost horší a že v tom rozhodně nejste sami. Žánrově pestrá směsice, představující výběr toho nejoriginálnějšího, co na Balkáně za posledních pár let vzniklo, promítne festival v sekci Srdečné pozdravy z Balkánu. Program pod názvem Labo uvede snímky vyrobené netradičními a inovativními postupy. Extrémní tečkou pro otrlé diváky bude tradiční Brutal Relax Show. Hodně podivný mix pro filmové fajnšmekry uvede herečka Simona Babčáková.

A ani letos festival nezapomene na nejmenší diváky. Malí filmoví diváci od 5 do 8 let se mohou těšit do pražských kin Bio Oko (21.1. od 15:00) a Aero (22.1.2017 od 15:00). Program Pragueshorts dětem pořádá Festival krátkých filmů Praha ve spolupráci s Aeroškolou.