22.1.2017 /14:00/

Na televizní obrazovky míří nová verze seriálu Čarodějky

Televizní stanice The CW připravuje novou verzi seriálu Čarodějky pod vedením Jennie Urman. Informací o projektu je zatím pomálu, ale víme, že by se děj měl odehrávat v roce 1976 a mělo by se tedy jednat o jakýsi prequel ke stávajícímu seriálu z roku 1998.

V hlavních rolích čarodějek sester Halliwellových účinkovaly Shannen Doherty (Prue), Holly Marie Combs (Piper) a Alyssa Milano (Phoebe). Po třetí řadě ze seriálu odešla Doherty a její postavu zmeřelé Prue nahradila nevlastní sestra Paige v podání Rose McGowan. Seriál nadále slavil úspěch a dočkal se osmi sezón, během nichž tvůrci natočili 178 dílů. Seriál po skončení pokračoval v komiksové podobě. Děj navazoval přímo na seriál, který se tak v další formě odvíjel dál další dvě série. Devátá série čítala 24 knih a desátá 20. Jelikož komiksy vycházely jednou za měsíc, skončil příběh čarodějek před koncem minulého roku. Nejvyšší čas tedy tématiku sester čarodějnic oprášit a pustit se do dalšího "pokračování"...