Auta 3 v rozšířeném teaser traileru představují dva nové hrdiny

19.1.2017 /16:00/

První teaser trailer zvedl všechny ze židlí a nikdo si asi neuměl úplně představit, co se s oblíbenými hrdiny animáku Auta stane. Záběry vypadaly skutečně realisticky a rozhodně nevypovídaly nic o přihlouplé zábavě v Burákově stylu. Nyní máme k dispozici o něco delší záběry, které už přeci jen vypadají tak, jak jsme víceméně z předchozích dílů zvyklí.

Začneme zmíněným prodlouženým trailerem:

Je jasné, že Pixar nemůže celou sérii úplně překopat, i tak se ale jistých změn dočkáme. Podle toho, co jsme se v traileru dozvěděli, potká Bleska velká havárie, po které už nikdy nebude tak rychlý a bezstarostný jako dřív. Roli nejrychlejšího auta přebírá někdo jiný, bezohlednější a technicky dokonalejší. Dokáže se ještě někdy Blesk vrátit na závodní dráhu a chce to vůbec ještě? Samozřejmě že ano, ale nedokáže to bez pomoci...

Nikoho ze starých známých kromě Bleska jsme ve videu nezahlédli, představili se nám v něm ale dva nováčci, kteří budou pro děj velmi důležití – Jackson Storm a Cruz Ramirezová.

Storm je rychlý, uhlazený a připravený závodit. Představitel nové generace závodníků, jeho sebevědomí a arogantní chování hovoří za vše. Jeho rychlost je omračující a hrozí, že změní závody jednou pro vždy. Trénuje na nejlepších trenažérech naprogramovaných tak, aby maximalizovali rychlost i techniku provedení, čímž se stává neporazitelným a ví to o sobě.

To Cruz Ramirezová je něco jiného. Je to veselá ale průbojná nekonvenční trenérka v závodním centru firmy Nerezka. Cruz je výborná mechanička a pro nejtalentovanější nováčky týmu vyrábí vychytané novinky a nástroje, aby jim v závodění pomohla. Když se ale ukáže její idol Blesk McQueen, je rázem v koncích. Ráda by mu pomohla zpět na vrchol, ale ví, že soutěž je nyní rychlejší než kdy jindy a závodění o rychlosti je. Nebo ne?

Na starou bandu ovšem také dojde, nebojte se. Podle zveřejněných informací se vrací Burák, Sally, MAC, Ramon a doufejme že i další obyvatelé Kardanové Lhoty. Za mě osobně nesmí chybět Guido a jeho pit stop. :-)

Auta 3 režíruje Brian Fee a do našich kin zamíří 15. června letošního roku.