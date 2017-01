Locika se vrací. Nejdříve v novém televizním filmu a pak v seriálu!

18.1.2017 /11:30/

Říkáte si, co je to za hloupoust? Vždyť sami autoři přiznali, že druhý díl snímku Na vlásku nikdy nebude, protože na jeho konci přišla Locika o kouzelné vlasy a není tedy o čem dál vyprávět.

Inu, nikdy neříkej nikdy, zvláště pokud jde o filmy a seriály. Do dalšího celovečeráku se Disney asi skutečně nepustí, to mu ale nebrání v tom, aby oživil Lociku a její kamarády ve zcela jiné podobě pro televizní obrazovky.

Locika se dočká klasické 2D animace a kromě ní se vrátí i Evžen, Pascal, Maximus a dokonce i kouzelné zlaté vlasy. Ano, ano, vlasy. Uveďme to tedy na pravou míru. Nacházíme se v době mezi filmem Na vlásku a kraťasem Na vlásku šťastně až navěky. Evžen a Locika spolu žijí na zámku s Locičinými rodiči a nic jim nechybí, připravují se na společný život a užívají si se svými přáteli. Jednoho dne se ale Locika vydá na projížďku na koni, zamíří na tajemné místo a šup! Kouzelné vlasy jsou zpět. Nutno uznat, že Locika ani Evžen z toho nejsou nadšeni. Nezbývá než přijít na to, kde se vzaly a proč tentokrát nejdou ustřihnout...

Vše odstartuje televizním filmem Tangled Before Ever After, jehož premiéra proběhne na stanici Disney Channel letos v březnu. A po něm bude následovat seriál.

Kromě výše zmíněných postav se můžeme těšit i na oblíbené hrdlořezy z hospody U zmuchlaného káčátka, královnu Ariannu, krále Frederica nebo novou Locičinu přítelkyni a komornou Cassandru.

A samozřejmě se bude i zpívat. Autorem písní jsou Alan Menken a Glenn Slater. K dispozici je už i první trailer k zmíněnému televiznímu filmu.