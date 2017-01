18.1.2017 /16:30/

Zápletka Pirátů z Karibiku 5 konečně prozrazena!

Studio Walt Disney Pictures konečně zveřejnilo oficiální popis děje snímku Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge (původně Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales). Díky tomu víme, kdo se vrátí, jací nováčci se nám představí a na jaké lodi bude kapitán Sparrow dobývat oceány. Černá perla to totiž nebude...

Kapitán Jack Sparrow (Johny Depp) má smůlu. V poslední době se mu nedaří a navíc se právě dozvěděl, že se duchům mrtvých pirátů vedeným kapitánem Salazerem (Javier Bardem) podařilo utéci z Bermudského trojúhelníku a hodlají zabít každého piráta na moři. Zvláště pak Jacka, s ním má totiž Salazar jisté nevyřízené účty. Jackovou jedinou nadějí je legendární Poseidonův trojzubec. Aby ho získal, musí spojit síly s Carinou Smythovou (Kaya Scodelario), krásnou a úžasnou astronomkou a Henrym (Brenton Thwaites), mladým tvrdohlaným námořníkem Královského námořnictva. Na palubě Dying Gull, Jackovy žalostně malé a oprýskané lodi, se snaží kapitán nejen nabrat šťastnější vítr do plachet, ale zachránit si i krk před tím nejhorším nepřítelem, jakému kdy čelil. V dalších rolích se představí Kevin R. McNally (Joshamee Gibbs), Golshifteh Farahani (mořská čarodějka Shansa), David Wenham (Scarfield), Stephen Graham (Scrum) a Geoffrey Rush (kapitán Hector Barbossa). Česká premiéra Pirátů z Karibiku: Salazarova pomsta je 25. května 2017. Který díl Pirátů z Karibku se vám líbil nejvíce? Piráti z Karibiku - Prokletí Černé perly

Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého muže

Piráti z Karibiku - Na konci světa

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna