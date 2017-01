První oficiální fotka týmu Liga spravedlnosti je tu!

20.1.2017 /16:00/

Studio Warner Bros. vydalo první oficiální fotografii z natáčení snímku Justice League. Kromě dlouho očekávané týmovky superhrdinů DC Comics se navíc můžeme podívat i na postavu Mery v podání Amber Head z chystaného Aquamana.

Ligu spravedlnosti na plátnech kin utvoří Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), který nicméně na obrázku není, Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) a Cyborg (Ray Fisher).

V dalších rolích se objeví Amy Adams jako Lois Laneová, Willem Dafoe v roli Nuidise Vulka, Jesse Eisenberg coby pološílený Lex Luthor, Jeremy Irons jako Alfred Pennyworth, Martha Kentová v podání Diany Lane, Connie Nielsen jako královna Hippolyta a J. K. Simmons coby komisař Gordon.

Dále se spekuluje o tom, že se ve snímku navíc objeví i Ciarán Hinds (Steppenwolf), Amber Heard (Mera) a Kiersey Clemons (Iris Westová).

Poté, co Batman opět získal víru v lidskost a inspiroval ho Supermanův obětavý čin, rozhodl se, že vytvoří tým z metalidí, kteří budou v Supermanově nepřítomnosti chránit Zemi. Společně s Wonder Woman se proto vydávají hledat ty, jež by jim v tomto úkolu pomohli a vytvořili Ligu spravedlnosti. Současně s jejich snahou ovšem povstává i ohromný nepřítel, proti kterému možná nebudou ani všichni hrdinové stačit. Režíruje Zack Snyder. Česká premiéra Ligy spravedlnosti je naplánována na 16. listopadu 2017.

Slibovanou první fotky Mery (Amber Heard) naleznete v galerii k článku.