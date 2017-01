CZ tržby: Anděl Páně 2 přenechal prvenství jinému filmu od českých autorů

16.1.2017 /14:00/

Pošesté to už Jiřímu Strachovi a jeho rodinnému filmu Anděl Páně 2 (2016) nevyšlo. Snímek, který minulý týden přivítal miliontého diváka, a patří mu ještě další historická prvenství, se musel o víkendu spokojit s druhou příčkou tržeb a návštěvnosti. Předběhl ho nicméně další film, na kterém měli čeští filmaři nemalý podíl.

Komerční úspěch tuzemských romanticko-komediálních spektáklů pokračuje. Po titulech jako SEZN@MKA (2016) nebo Bezva ženská na krku (2016), které umrtvily nejednoho recenzenta, ale solidně se na ně chodilo do kin, přichází koprodukční Všechno nebo nic (2016). A rovnou na vrchol žebříčku! Česko-slovensko-polská vztahová romantická komedie režisérky Marty Ferencové byla nasazena do 127 kin. Na film přišlo 45.150 diváků, kteří v pokladnách nechali 6.29 milionů korun.

O čem snímek pojednává? "Mají po třicítce, jsou spolumajitelky malého knihkupectví v centru města, ale jinak jsou každá jiná. Linda (Táňa Pauhofová) je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobodné, veselé, nezávislé Vandě (Klára Issová), která sice přitahuje muže jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně." Dle dostupných recenzí to vypadá na další z utopistických snímků, kde se o slovo hlásí stereotypní vzorce a humor. Diváci nemohou očekávat nějaký pokus o řešení složitých vztahových modelů, rolí, nedorozumění, lží a podobně. Nikdo by to od mainstreamového filmu asi nečekal. Na druhou stranu, takový Toni Erdmann (2016) dokázal pobavit i přimět k zamyšlení. Těžký art to ale rozhodně nebyl.

Anděl Páně 2

Anděl Páně 2 se musel spokojit s druhým místem. V distribuci je šestý týden (když nebudeme počítat ten předpremiérový) a o tom posledním na něj do 100 kin přišlo 32.032 diváků. Za vstupenky zaplatili 4.13 milionu korun. Distributor sice minulý čtvrtek ohlásil miliontého diváka, ale pokud se budeme držet striktně statistik Unie filmových distributorů, má Anděl Páně 2 po víkendu na kontě 963.201 diváků a 117 milionů korun. UFD nemá přístup k datům všech kin, která snímky promítají.

"Fantastická zvířata" nestačila na Anděla Páně 2 ani z poloviny.

Ale i když od toho odhlédneme, je "druhý Anděl" pozoruhodně úspěšným filmem posledních týdnů, který to nandal většině nákladných hollywoodských snímků. Druhý dlouhodobě nejúspěšnější snímek aktuálního žebříčku Top 20 je až na 13. místě - Fantastická zvířata a kde je najít (2016) mají za necelých 9 týdnů od nasazení na kontě "pouhých" 456.813 diváků a 65 milionů korun. To pro ilustraci, jak velký úspěch zaznamenal Anděl Páně 2.

Rammstein in Amerika

Třetí místo patří činsko-americkému historickému spektáklu Velká čínská zeď (2016). Do 66 kin na film s Mattem Damonem v roli lučištníka vyrazilo 14.970 diváků. Tržby činily 2.40 milionu korun. Ze čtvrtečních novinek se do nejlepší desítky dostala komedie Proč právě on? (13.355 diváků, necelé 2 miliony korun) a přenos koncertu Rammstein in Amerika (10.790 diváků a 1.86 milionu korun). Na úspěchu "Rammsteinů" lze doložit smysluplnost alternativního obsahu, který se v rámci kin stále častěji prosazuje.