Bratři Coeni jsou dalšími režiséry, kteří se nechali zlákat do televize

13.1.2017 /17:00/

Do televize v posledních letech zamířila řada velkých filmových tvůrců (David Fincher, Steven Soderbergh nebo Woody Allen). Nyní se k nim přidávají i bratři Coenovi, autoři kultovních filmů Zbytečná krutost, Big Lebowski a Fargo.

Tvůrčí duo Joel a Ethan Coenovi ani v televizi svou spolupráci nenaruší. Jejich nejnovějších společným počinem, kterým budou na obrazovkách debutovat, je westernová mini-série The Ballad of Buster Scruggs.

Je pravdou, že se již v televizi nějakou dobu hraje seriálová verze jejich celovečerního hitu Fargo, s ní ale nemají bratři nic společného. Cejch televizní prvotiny tak skutečně získá The Ballad of Buster Scruggs. Původně mělo jít o celovečerák, ale Coeni podle všeho vytvořili natolik komplexní a komplikovaný scénář, že by se do jednoho filmu nevešel.

O příběhu víme v tuhle chvíli jen to, že by se v něm mělo střídat a prolínat až šest dějových linií. Coeni by se zvoleným žánrem neměli mít sebemenší problém - western si již jednou úspěšně ošahali v Opravdové kuráži.