Woody Harrelson oficiálně potvrzen pro sólovku Hana Sola

12.1.2017 /19:00/

V čem Star Wars filmy vždy fungovaly? V obsazení mentorů! Tenhle aspekt bezvadně zvládla stará i nová trilogie. Sólovky podobně silné postavy potřebují taky a připravovaný spin-off Hana Sola právě ulovil ideálního herce.

Před týdnem šlo o pouhou spekulaci, dnes to máme potvrzené - společnost Lucasfilm oficiálně potvrdil, že je charismatický Woody Harrelson na palubě spin-offu s mladým Hanem Solem. Režiséři filmu Phil Lord a Chris Miller (oba díly série Jump Street, LEGO® příběh) uvedli, že "se na spolupráci ohromně těší a mají radost z toho, že získali pro roli někoho, kdo má tak široký umělecký záběr jako Woody Harrleson". S tím můžeme jen souhlasit.

Zajímavou novinkou je i to, že by si ve filmu mohl roli Cassiana z Rogue One: Star Wars Story zopakovat Diego Luna. V tomhle případě nikdo nic nepotvrdil, když se ale Lunu reportér MTV na jeho možnou účast zeptal, herec se okatě odpovědi vyhýbal a nedokázal zakrýt úsměv.