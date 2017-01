Milionový Anděl Páně 2! Vznikne třetí díl?

12.1.2017 /15:24/

Film Jiřího Stracha Anděl Páně 2 (2016) překonal v šestém týdnu od premiéry hranici 1 milionu diváků. Podle údajů distribuční společnosti Falcon vidělo pohádku zatím 1.001.419 diváků. Statistiky Unie filmových distributorů, která je přináší vždy v pondělí, jsou nižší, neboť nezahrnují údaje ze všech republikových kin.

Anděl Páně 2 válí. Pojďme si zrekapitulovat, jakými statistikami se prozatím může pochlubit.

I. Jde o film, který hranice 1 milionu diváků dosáhl mezi takzvanými milionáři nejrychleji, šestý týden od premiéry.

II. V rámci tržeb je momentálně na 4. místě historických tabulek mezi všemi snímky, na 3. místě mezi českými.

III. Je nejúspěšnějším českým filmem v počtu diváků za první víkend v kinech.

IV. Je nejúspěšnějším snímkem roku 2016 v českých kinech.

Jiří Dvořák a Ivan Trojan.

Bude Anděl Páně 3?

A protože s milionovou hranicí návštěvnosti bylo spojeno i možné pokračování, režisér i hlavní herecká dvojice zdvíhá hozenou rukavici.

„Milí diváci Anděla Páně 2! Jeden z nás bezelstně řekl, že budeme uvažovat o Andělu Páně 3, když přijde milion diváků do kin. Chtěli jsme tak naznačit, že se s Andělem Páně loučíme. Vy jste se ale rozhodli tuto milionovou metu dobýt. A protože co se slíbí, je mravné i splnit, nezamykáme Petronelovi a Uriášovi jednou provždy dveře. Stejně ale jako jsme nechtěli dvojkou Anděla podrazit nohy jedničcce, ani nyní nechceme nějakou "uspěchanou trojkou" pokazit, co se dosud povedlo. Pakliže bude vynikající nápad ve skvělém scénáři, vyrazíme opět do nebe na mejdan s Pánem Bohem a všemi svatými. Pakliže bychom ale my tři příběhu nebo humoru nevěřili, tak potom ani za milion - korun, dolarů nebo diváků. Nechceme zklamat ani vás, ani sebe. Děkujeme milionkrát, každému z vás, kteří jste přišli do kina! Je to parádní zpráva nejen pro Anděla Páně, ale pro celý český film.“ Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Jiří Strach.

Ivan Trojan, Veronika Žilková, Daniel Herman, Klára Issová a Jiří Strach.

Rekordní milion po 6 letech

Dosáhnout milionové návštěvnosti v kinech je výjimečná událost a v uplynulých letech se to žádnému českému filmu nedařilo. Zatím posledním domácím titulem, který překročil hranici milionu diváků, byla komedie Ženy v pokušení v roce 2010.

„Dosažení mety jednoho miliónu diváků je pro nás velkým svátkem. Nejen proto, že se to žádnému filmu v českých kinech nepovedlo již více 6 let. Trh se výrazně proměnil a život filmů velmi zkrátil. O to víc je takový moment cennější. Navíc aktuální ohlas diváků i kin zatím ukazuje, že zájem trvá, takže naše práce ještě rozhodně neskončila“, říká Jan Bradáč, ředitel distribuční společnosti Falcon, která film Anděl Páně 2 uvedla do kin.