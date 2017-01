2. týden-kinopremiéry: Mafiánský Affleck, bezstarostný Franco a potápějící se Cousteau

12.1.2017 /17:30/

Další čtvrtek a porce nových filmů ve vašem kině. Vybírejte s pětice snímků, kde najdete například režijní kus Bena Afflecka Pod rouškou noci (2016), komedii Proč právě on? (2016) nebo koprodukční Všechno nebo nic (2016). Zítra se přidá přenos newyorského koncertu skupiny Rammstein.

Ben Affleck se vrací na režisérskou stoličku. Zvládá nicméně též hrát a podílet se na scénáři. Novinka Pod rouškou noci by chtěla být velkou mafiánskou ságou. Ale není. Proč? Affleckovi tentokrát nesedlo téma a překombinovaný scénář, dvouhodinový snímek zabydlel neskutečným množstvím epizodních postav, k nimž si nevytvoříte pražádný vztah. Sám ztvárnil roli "dobrého gangstera", který se zmítá mezi ženami, konkurencí, ku-klux-klanem, což mu dvakrát neuvěříte.

Z recenze Františka Fuky: "V tomhle filmu je spousta náznaků něčeho hodně kvalitního. Některé scény a někteří herci v něm sem tam zazáří. Ale jde zatím o nejslabší Affleckův režijní počin a v této podobě by bylo lépe udělat z něj vícedílnou minisérii na HBO, kde by se děj mohl patřičně rozmáchnout a postavy by dostaly potřebnou hloubku." Škoda, Ben Affleck jako držitel dvou Oscarů za režii a scénář by mohl mít lepší čich na příležitost předvést se v lepším světle. Všechny recenze Pod rouškou noci si přečtete zde. Prozatím 56 procent.

Proč právě on?

A je to tady znovu! Po "fotrovsko-lotrovské" sérii jde do kin komedie Proč právě on?, v níž taťka Bryan Cranston nemůže vydejchat budoucího manžílka (James Franco) své dcery (Zoey Deutch). Jenže Franco coby multimilionářský ajťák je naprosto v pohodě a nic ho nerozhází. Jak získá svolení ke svatbě?

Z recenze Františka Fuky: "Klíčem k úspěchu tohoto filmu je ovšem James Franco, jehož postava sice neustále dělá šílené, nevychované, nechutné až zrůdné věci (například si hned na uvítanou nechá vytetovat na záda celou Cranstonovu rodinu), ale všechno to dělá jen následkem své naivity a nedostatku sociálního cítění, a všechno to myslí upřímně dobře! Tím se liší od hrdinů mnoha podobných komedií..." Všechny recenze filmu najdete zde. Prozatím solidních 69 procent.

Romantickou komedii o dvou majitelkách malého knihkupectví a jejích životních eskapádách s muži přináší divákům režisérka Marta Ferencová (Řachanda) v novince Všechno nebo nic. V hlavních rolích česko-slovensko-polský herecký ansámbl v čele s Tatianou Pauhofovou a Klárou Issovou.

Odysea

Životem legendárního oceánologa a ochránce přírody Jacquese Cousteaua se inspirovali tvůrci francouzského snímku Odysea (2016). Život zapáleného potápěče, který za své dokumenty získal tři Oscary, nebyl jednoduchý pro něj, ani pro jeho blízké. O tom vypráví Odysea, v níž září Audrey Tatou coby Cousteauova žena.

Mysteriózní skandinávské drama Kluci (2015) má zajímavou zápletku. Dospívající trojice děvčat zakusí plody divotvorné květiny, načež se na jednu noc promění ve své chlapecké protějšky. Magická gender pohádka nápaditě aktualizuje příběh o dospívání a ukazuje, jak může moment sebeuvědomění náhle obrátit náš život vzhůru nohama.

Rammstein in Amerika

V pátek 13. ledna se do vybraných kin můžete vydat na záznam newyorského koncertu skupiny Rammstein. Rammstein in Amerika (2015) fanouškům představí vystoupení v Madison Square Garden před 18 tisíci Newyorčany. Kromě pekelné show v dokumentu vystoupí i řada slavných muzikantů, aby sdělili, co je na Rammstein zaujalo.

