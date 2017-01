V Praze se uskuteční retrospektiva For Man For All. Bude věnována dílu Miloše Formana

11.1.2017 /18:00/

Čáslavský rodák, držitel dvou Oscarů (Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus) a nejslavnější český režisér na světě oslaví 18. února 85. narozeniny. Národní filmový archiv k této příležitosti připravil obsáhlou přehlídku z jeho děl. Probíhat bude v pražském kině Ponrepo od 18. ledna do 19. února. Vstup na všechny projekce bude zdarma.

Retrospektivu zahájí představení Formanova prvního, dnes již ikonického celovečerního filmu Černý Petr (1963), který svým stylem tragikomedie mravů ukázal jeho nezaměnitelný charakter. Ve výčtu patnácti uvedených titulů převažují americké snímky: dobový vhled do rodících se společenských proměn Ameriky Taking Off (1971), muzikál Vlasy (1979) nebo dramata Ragtime (1981), Valmont (1989) a Lid versus Larry Flint (1996).

Muž na měsíci

V nich, stejně jako v hořké komedii Muž na Měsíci (1999), se Forman vyjevuje jako lidsky hluboce zaujatý autor, „fascinovaný dvojznačností života“. V rámci přehlídky budou diváci moci rovněž zhlédnout dokument Věry Chytilové Chytilová versus Forman (1981), který vznikl pro belgickou televizi během natáčení dodatečných záběrů k filmu Ragtime. Miloše Formana dokument představuje očima filmaře zcela odlišného typu, ale se vzájemným respektem.

Program přehlídky For Man For All

Černý Petr

Středa 18. ledna

17:30 Černý Petr

ČSR 1963 / 85 min.

Pondělí 23. ledna

20:00 Vlasy / Hair

USA 1979 / CZT / 113 min.

Středa 25. ledna

17:30 Lásky jedné plavovlásky

ČSR 1965 / 75 min.

Přelet nad kukaččím hnízdem

Sobota 28. ledna

20:00 Přelet nad kukaččím hnízdem / One Flew Over the Cuckoo’s Nest

USA 1975 / CZT / 129 min.

Pátek 3. února

19:00 Konkurs + Taking Off

ČSR 1963, USA 1971 / celkem 130 min. / CZT

Sobota 4. února

20:00 Miloš Forman – Ján Roháč / Dobře placená procházka

ČSR 1966 / 74 min.

+ Kdyby ty muziky nebyly

ČSR 1963 / 33 min.

Neděle 5. února

17:30 Hoří, má panenko

ČSR 1967 / 72 min.

Dobře placená procházka

Sobota 11. února

20:00 Miloš Forman – Petr Forman / Dobře placená procházka

ČR 2009 / 85 min.

Neděle 12. února

20:00 Lid versus Larry Flynt / People vs. Larry Flynt

USA 1996 / CZT / 118 min.

Pondělí 13. února

20:00 Valmont

Francie – Velká Británie 1989 / CZT / 137 min.

Úterý 14. února

17:30 Věra Chytilová / Chytilová versus Forman

Belgie 1981 / CZT / 84 min.

Ragtime

Středa 15. února

20:00 Ragtime / Ragtime

USA 1981 / CZT / 155 min.

Sobota 18. února

20:00 Muž na Měsíci / Man on the Moon

USA 1999 / 118 min.

Neděle 19. února

17:30 Viděno osmi / Visions of Eight

USA 1973 / CZV / 100 min.

