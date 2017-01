Slovenská národní galerie má pro všímavé návštěvníky nečekaný bonus - Star Wars tapetu!

10.1.2017 /17:00/

Milovníci historie pravidelně obráží galerie po celém světě. Jsou zvyklí na ledacos, Národní galerie na Slovensku by přesto svým "bonusem" mnohé z nich bezpochyby zaskočila. Expozice 19. století má totiž vyjma klasických uměleckých kousků i neobvyklé zátiší - tapetu s motivy Star Wars!

Nejsem si jistý, kdo je za tohle zodpovědný, ale měl by dostat metál! Dost by mě zajímalo, jestli vedení galerie vůbec ví, co na oné tapetě je. Za objev každopádně můžeme poděkovat uživateli Redditu, který si říká Ascarea.