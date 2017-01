US tržby: Neskutečný příběh z NASA a vlažně startující poslední Underworld

9.1.2017 /20:00/

Poslední Underworld nevstoupil do amerických kin s žádnou velkou slávou. Minulé díly (a to všechny) vždy startovaly minimálně na 20 milionech dolarů.

Do TOP10 se tentokrát probojovala jediná premiéra a to Underworld: Krvavé války. Snímek zavedené série, v němž Kate Beckinsale světu dokazuje, že i po 13 letech má stále stejnou figuru, dostal tradičně od kritiků mizerné známky. Ale s tím se tak nějak počítalo. Horší je to s diváckým zájmem. Ten se výrazně zmenšil a snímek odstartoval až na čtvrtém místě s 13 miliony. Jde o nejhorší start v sérii, přitom se nedá říct, že by značka postupně oslabovala. Předposlední díl z roku 2012 naopak vydělal ze všech filmů nejvíce. Letos to nevyšlo. Celosvětové tržby by přesto mohly další díl zajistit. Rozpočet byl skromných 35 milionů a ve zbytku světa už film vydělal 42.

Ještě jeden nováček poctil první desítku, ten už se ale do kin podíval v omezeném počtu kopií minulý víkend. Jde o drama Skrytá čísla, vyprávějící neznámý příběh o skupině afroamerických žen, které byly mozky jedné z největších operací v historii vesmírných programů: pracovaly na vyslání prvního amerického kosmonauta Johna Glenna na oběžnou dráhu i na zajištění jeho bezpečného návratu. Posílením o více jak dva tisíce kin si film zajistil tržby 21 milionů dolarů, což ho vyneslo na výborné druhé místo!

Dál už se nic zajímavého nedělo, takže jen dodáme, že první odbočka Star Wars nesoucí název Rogue One je i čtvrtý víkend první a celosvětově má již 914 milionů dolarů. Onu bájnou miliardu by tak nakonec získat mohla.

