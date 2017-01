CZ tržby: Anděl Páně 2 letí za miliontým divákem

9.1.2017 /14:20/

Víkendové tržby a návštěvnost tuzemských kin se nesou již popáté za sebou v duchu prvenství Anděla Páně 2 (2016). Žádná z novinek se úspěchu tuzemské komediální pohádky ani nepřiblížila. Zásadní otázka zní: "Kdy přivítá Anděl Páně 2 diváka s pořadovým číslem 1 milion?".

Anděl Páně 2

O šestém víkendu od nasazení (do kin šel na vybraných místech o týden dříve) má Anděl Páně 2 na kontě v rámci 116 kin 42.431 diváků a 5.29 milionů korun. Oproti předchozímu víkendu jde o propad o 43 procent, i tak to ale s přehledem stačilo na prvenství. Součet čísel je následující - na novinku Jiřího Stracha se vydalo 924.723 diváků, kteří za vstupenky zaplatili téměř 113 milionů korun! Do konce ledna má "druhý Anděl" na kontě milion diváků. Kdy začne režisér s přípravami na natáčení třetího dílu?

Velká čínská zeď

Novinka s Mattem Damonem v roli lučištníka a spasitele Číňanů Velká čínská zeď (2016) skončila druhá. K dispozici měla o tři kina více než Anděl Páně 2, což stačilo na návštěvnost 23.831 diváků a 3.66 milionu korun v rámci tržeb. Snímek vznikal v čínsko-americké koprodukci a odhadovaný rozpočet činil 150 milionů dolarů. Do amerických kin půjde až 17. února, tržby ze světa prozatím dosáhly výše 178 milionů dolarů. Snímek s hollywoodskou hvězdou vznikl pro východní trhy. V Číně o premiérovém víkendu v půlce prosince utržil 23 milionů dolarů.

Assassin's Creed

O 64 procent si pohoršila adaptace herního hitu Assassin´s Creed (2016). Snímek se druhý víkend promítal v 65 kinech, přišlo na něj 19.701 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 3 miliony korun. Vznikl tak další nepříliš povedený projekt inspirovaný počítačovou hrou. "Assassin" stál 125 milionů dolarů a celosvětově prozatím utržil necelých 100 mega. A to nezapočítáváme náklady na propagaci a další výdaje.

Rogue One: Star Wars Story

Rogue One: Star Wars Story (2016) se propadl až na šesté místo. Vedlejší příběh Hvězdných válek přitáhl o čtvrtém víkendu do 54 kin 11.028 diváků. Tržby činily 1.70 milionu korun. Za necelý měsíc má film na kontě 237.848 diváků a 36.78 milionu korun. Celosvětově snímek s rozpočtem 200 milionů dolarů utržil přes 914 milionů.

Novinka La La Land (2016), která v nedávných Zlatých glóbech uspěla hned sedmkrát a pomýšlí na Oscary, skončila sedmá. Do 86 kin přišlo na muzikálovou poctu 11.924 diváků (víc než na Rogue One). Tržby činily 1.6 milionu korun. Snímek s rozpočtem 30 milionů dolarů celosvětově utržil přes 85 mega.

