První dojmy: Seriálová událost „Taboo“ má za sebou úvodní epizodu

9.1.2017 /13:00/

Osmidílný seriál Taboo vznikl v koprodukci britské BBC a americké stanice FX a upřímně přiznávám, těšil jsem se. Už v době, kdy bylo oznámeno, že se pracuje na vývoji scénáře, televizní mediátoři i prostí, avšak zanícení fanoušci minisérií (k nimž se řadím) zpozorněli. Scénář totiž vznikal v hlavě Stevena Knighta (Východní přísliby, seriál Peaky Blinders) a bylo jasné, že jedním z producentů, ale hlavně představitelem hlavní role bude herec Tom Hardy.

Steven Knight a Tom Hardy se znají velmi dobře (připomeňme jejich úžasný celovečerní film Locke, odehrávající se po celou dobu v jedoucím autě). Dá se říci, že jsou už mnohaletí přátelé, tudíž na výsledek se čekalo nikoli jako na vyvzdorovaný produkt, omlácený kompromisy, přetáčkami a hádkami, ale jako na dílo, kde si hlavní tvůrci dokázali říct, co chtějí, jak chtějí, aby to vypadalo a tak to také vypadá.

Taboo nás seznamuje hned v úvodu s hlavní postavou – tou je charismatický renegát James Keziah Delaney (Tom Hardy), muž, který se roku 1814 nečekaně vrací z Afriky do Londýna. Mnohými je považován za mrtvého (i nevlastní sestrou), nicméně tím, kdo zesnul, je Jamesův otec. A to je také důvod synova návratu. Jako univerzální dědic po otci získá úzký, zdánlivě bezvýznamný pruh pobřežní země, která, jak se ukáže, je v hledáčku pozornosti mnoha vlivných osob.

Gotická atmosféra možná upomene na veleúspěšný hororový pastiš Penny Dreadfull (2006), nicméně zatímco u Penny Dreadfull je od začátku zřejmé, že budeme mít co do činění s nadpřirozenými bytostmi, Taboo se drží při zemi. Čeká-li nás magie a nadpřirozeno, je to zatím skryto a tušeno. Příběh se rozehrává jako klasické dobové drama, jako adaptovaný gotický román, kde hlavními atributy jsou intriky, tajemná minulost hlavní postavy, její hlad po pomstě protkaný neustálou hrozbou násilí a magie (ta se nepochybně zjeví v plné síle, až nastane její čas). A tak by se také dal charakterizovat první dojem z úvodní epizody. Exponuje hlavní postavy, pohrává si s divákovo představou, co za tajemství si z Afriky záhadný James přinesl. A také, jakou cestou se bude ubírat jeho pomsta, neb i na počátku 19. století lze z mrtvého těla otce zjistit, že byl otráven.

Upoutávka na Taboo:

Jde-li James Londýnem, vypadá jako Neo z Matrixu, který se ovšem na místo roku 2199 ocitl na počátku 19. století. Vypadá jako muž, kterému nechcete přijít do cesty, a jeho hrozby, jimiž nešetří, rozhodně neberete na lehkou váhu.

První epizoda už z logiky věci nabízí více otázek, než odpovědí. Tom Hardy je přesný, svého Jamese si užívá. Snad vrcholem epizody je její závěr, kde James v poklidné diskusi s proradným vedením Východoindické společnosti, která ho chce připravit o zcela zásadní kus půdy zděděný po otci, ukáže, jak moc se všichni mýlili v odhadu míry jeho znalostí o politické a ekonomické strategii. Podivný a špinavý pan z Nemanic ukáže, že zdaleka není tím, kým se zdál být. O to více máte chuť vědět, co z toho chlapíka vzejde. Jedno je jisté. Je chytrý a také silný. A nebude si brát servítky.

Hodnocení první epizody: 90%