Star Wars: V Lucasfilm řeší budoucnost princezny Leiy

7.1.2017 /15:00/

Nechejme emoce na chvíli stranou. Nečekaný předčasný odchod Carrie Fisher mimo jiné znamená, že musí v Lucasfilms rozhodnout, jak to bude dál s postavou princezny Leiy. Ta měla v následujících epizodách sehrát nemalou roli.

Neopakuje se nicméně situace z Rychle a zběsile 7, kdy filmařům zemřela hvězda (Paul Walker) uprostřed natáčení filmu a oni museli zvážit, zda s ním natočené scény přetočit, nebo herce udržet až do závěrečných titulků za pomoci jedniček a nul. Carrie Fisher scény do Epizody VIII před svou smrtí natočit stihla. Háček je v tom, že Leia měla být i v Epizodě IX a dokonce by podle dostupných informací sehrála v příběhu větší roli. Vnitřní zdroje ze studia uvádějí, že pro Epizody VIII a IX měla Leia naplánované minimálně dvě klíčové scény - setkání s Lukem Skywalkerem (Mark Hamill) a s Kylo Renem (Adam Driver). V tuhle chvíli není jisté, zda byla alespoň některá ze scén natočena. V případě obou je ale jasné, proč jsou pro sérii podstatné.

Již za pár dní se režisér a spoluscenárista Epizody IX Colin Trevorrow setká v Los Angeles s ředitelkou Lucasfilmu Kathleen Kennedy, aby vše probrali.

Možnosti se nabízí dvě. Buď se Epizoda IX se radikálně přepíše a Leiu zcela vyřadí ze hry, nebo se zapojí CGI. Druhá varianta není úplně nepravděpodobná. Nezapomínejme, že do Rogue One: Star Wars Story studio digitálně oživilo herce Petera Cushinga, který zemřel v roce 1994, přičemž jeho postava nehraje ve filmu vůbec malou roli. Je tu ale etické dilema. Jedna věc bylo oživení někoho, kdo již nějakou dobu není mezi námi (a jeho účast navíc byla vývojem série de facto daná). Celá situace s Carrie Fisher je ale velmi čerstvá a je otázkou, jestli musíme (jakkoli oblíbené) postavy držet při životě za každou cenu. Jakou variantu byste zvolili vy?