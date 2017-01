7.1.2017 /11:00/

Pomůžete vystřelit legendárního muzikanta do vesmíru? Autoři dokumentu Nechte zpívat Mišíka oslovují fanoušky

The Matadors, Blue Effect, Etc.... Stříhali dohola malého chlapečka, Variace na renesanční téma, Slunečný hrob. Nebo planetka číslo 18456. S tím vším je spjat legendární hudebník Vladimír Mišík, jemuž bude 8. března 70 let. Tvůrci snímku Nechte zpívat Mišíka na ten den chystají premiéru. V současnosti oslovují fanoušky Mišíka a hudby obecně, aby přispěli na finančně náročnou postprodukci stylizovaného dokumentu.

Fanoušci pomáhají. Před lety jim děkovali tvůrci dokumentu o Filipu Topolovi. Nedávno uspěl mladý režisér Josef Tuka s "prosíkem" o příspěvek na celovečerní debut Absence blízkosti (2017). Nyní žádají o podporu tvůrci snímku Nechte zpívat Mišíka (2017) a už 22 dní před koncem hithitové kampaně mohou být spokojeni. Kampaň nicméně běží dál a každý následující příspěvek je vítán. Režisérka Jitka Němcová k poselství snímku Nechte zpívat Mišíka říká: "Mišíkovo téma je o hledání, lidí, věcí, hudby, poezie a v neposlední řadě amerického otce, hledání událostí, které prošly jeho životem, jestli se naplnil osud člověka, který je obdařen talentem a nadáním a jestli svůj talent nerozmělnil ani nepromrhal. Chceme zjistit, proč ho nikdy muzikanti neopustili, i když zůstal sám, vždy se mu podařilo postavit novou a lepší kapelu, proč ho spoluhráči nosili na jeviště, když byl dva roky na vozíku, jaké to je kouzlo a charisma, které má…. Budeme vyprávět klasický příběh o rebelovi a rockerovi, který je srozumitelný a velmi čitelný pro všechny generace." Upoutávka: Nechte zpívat Mišíka se odehrává převážně na planetce Mišík, která má v průměru pět kilometrů, nachází se na samém okraji sluneční soustavy a pojmenovali jí astronomové z hvězdárny na Kleti. Jméno Mišík pro planetku číslo 18456 schválila Mezinárodní astronomická unie v roce 1995. Příspěvkem v hithitové sbírce můžete finální verzi dokumentu o Mišíkovi vystřelil ještě výš.