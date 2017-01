Podívejte se, jak tvůrci Rogue One oživili guvernéra Tarkina

5.1.2017 /08:30/

Rogue One se odehrává těsně před Epizodou IV, takže se nabízelo, aby v příběhu sehrál roli i Tarkin, který měl v Nové naději nepřehlédnutelnou pozici. Otázkou bylo, jak ho zapojit. Peter Cushing, který postavu původně hrál, totiž zemřel v roce 1994. U Disneyho nakonec zvolili odvážný plán - oživení pomocí CGI.

Digitální oživení Petera Cushinga vyvolalo u diváků protichůdné reakce. Někteří mluví o tom, že je to na první pohled patrné (řadím se mezi ně), jiní si toho ani nevšimli. Výsledek každopádně naznačuje, jakým směrem by se mohl Hollywood ubírat. A jak byl vlastně Tarkin oživen? Hodně tomu pomohl britský herec Guy Henry. Ten kdysi hrál mladého Sherlocka a kvůli svému výkonu si pečlivě nastudoval starší verzi, kterou naopak hrál Cushing. Tehdy Henry velmi dobře odkoukal Cushingovu mimimku a začal herce obdivovat. Právě jeho obdiv byl důvodem, proč se postavě Tarkina v Rogue One vůbec upsal (jinak by ho role, v níž nebude nakonec poznat, nezajímala).

Jak celý proces vypadal v praxi ukazuje následující kratičké video:

No a finální anketní otázka se v tomhle případě nabízí sama...