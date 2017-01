Velká hravá SOUTĚŽ na webu KINOBOX.CZ

6.1.2017 /17:00/

V loňském roce do kin uvedl například Správné chlapy, Sebevražedný oddíl, Dívku ve vlaku nebo Fantastická zvířata a kde je najít. Na co se od distributora Freeman Entertainment můžete těšit letos? Napoví naše nová hra a soutěž o tématické ceny, jimž vévodí 16 disková DVD kolekce kompletní filmové série o Harry Potterovi!

Včera do kin Freeman Entertainment uvedl do nebes vynášený muzikál La La Land (2016). Co dalšího přinese letos tuzemským divákům? Částečnou odpověď naleznete v naší zbrusu nové hře. A když v ní budete úspěšní, máte šanci získat jednu z níže uvedených tématických cen (obrázky výher si můžete prohlédnout v galerii článku).

Všechny ceny do soutěže věnovala distribuční společnost Freeman Ent. Soutěž uzavřeme v pátek 13. ledna ve 12:00. Z dvaceti nejúspěšnějších, kteří ve hře na první pokus získají nejvíce bodů, vylosujeme osm výherců následujících cen.

Na soutěžící čeká knižní kolekce Harry Pottera.

O co se hraje?

1x DVD kolekce 16 disků s kompletní filmovou sérií Harry Pottera

1x kompletní knižní série o Harry Potterovi

4x balíček obsahující knihu Sully: Zázrak na řece Hudson, knihu Dívka ve vlaku, pásku k filmu Zhasni a zemřeš, sadu k filmu Mechanik zabiják: Vzkříšení

2x balíček obsahující knihu Sully: Zázrak na řece Hudson, knihu Dívka ve vlaku, zapalovač k filmu Mechanik zabiják: Vzkříšení