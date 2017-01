US tržby: Rogue One na domácí scéně boduje, se světem je to složitější

3.1.2017 /16:30/

První spin-off ze světa Star Wars slaví v amerických kinech úspěch. Film se již tři týdny drží na čele žebříčku a o víkendu si připsal dalších 49 milionů.

US tržby jsou momentálně 424 milionů dolarů a je jisté, že Rogue One na domácí scéně pokoří půl miliard (přičemž jde o druhý nejúspěšnější film v sérii). To ale mluvíme o amerických číslech. Ve světě už je přijetí o něco vlažnější, diváci se do kin poměrně rychle přestali hrnout a zaplatili v pokladnách "jen" 350 milionů. To je méně, než se čekalo. Přesto by měla padnout miliarda, protože film ještě nestartoval v Číně. Po obřím úspěchu Epizody VII, která urvala miliardy hned dvě, jde ale o slušný krok zpátky.

Na druhém místě se udržel animák Zpívej, který je další kreslenou trefou do černého - rozpočet 75 milionů, celosvětové tržby po dvou týdnech 277 mega. Třetí místo obhájili Pasažéři, což je pro studio dobrá zpráva. Snímek si docela drží čísla a i když domácí tržby zdaleka nestačí na rozpočet (61 vs 110), snímek něco málo ještě vydělá a celosvětově má již 126. Že to není tak zlé nabízí srovnání s herní adaptací Assassin's Creed, která šla do kin ve stejnou dobu, ale je až devátá, stála víc (125 milionů) a vyděláno má podstatně méně (85 milionů). Zatímco Pasažéři se pomalu zbavují nálepky propadáku (a možná bude dokonce i profit), asasíni to samé štěstí nemají.

V rámci TOP10 se díky širšímu nasazení začínají prosazovat i filmy, které hodlají zaútočit na Oscary, konkrétně muzikál La La Land a drama Fences. První jmenovaný si polepšil s 9 miliony dolary na sedmé místo (a to se hrál jen v 750 kinech), drama s Denzelem Washingtonem, kde se oblíbený herec ujal nejen hlavní role, ale i režie, poskočilo na šestou příčku s 10 miliony.

Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.