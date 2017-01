Proč Ben Affleck možná nenatočí sólovku Batmana?

2.1.2017 /17:00/

Když si ve Warner Bros. vybrali pro roli Batmana Bena Afflecka, měli dvojí důvod. Tím prvním byla vhodná brada, tím druhým pak to, že je Affleck nejen zkušený herec, ale především vynikající režisér. Což se Warnerům hodilo.

Jejich filmový DC svět totiž zatím sebejisté vypravěče postrádá. Sázka na Zacka Snydera coby hlavního tahouna příliš nevyšla a i když Snyder momentálně dodělává Ligu spravedlnosti, což je v rámci universa po Muži z oceli a Batman v Superman jeho třetí zářez, jeho vliv na další filmy bude ale pravděpodobně značně snížený. Někoho jako Afflecka na režijní sesli studio rozhodně potřebuje. Zatím všechny filmy bojovaly s nepříliš dobrým hodnocením v recenzích a i diváci měli (pokud jde o kritiku) co říct.

Nejčastější výtkou, která na adresu studia směřuje, je neujasněná vize, na základě čehož jednotlivé adaptace působí zmatečně a dočkávají se na videu alternativních sestřihů. Angažování Afflecka pro sólovku Batmana je výborný nápad, dává to určitou formu jistotu. Bohužel nejde zdaleka o hotovou věc.

"Nic ještě není pevně dáno a není hotový žádný scénář. Pokud nepřijde v podobě, abych ho označil za opravdu skvělý, tak do toho nepůjdu."

Tím vzniká pro studio problém. Affleck se již jednou s komiksovým žánrem spálil, když natočil Daredevila. Fanoušci se mu tehdy vysmáli a obsazení Afflecka do role Batmana se díky tomu dočkalo smíšených reakcí. Historie se naštěstí neopakovala - Affleck jako Batman je jednou z mála věci, která je v DC filmech vyzdvihovaná. Pokud ale nehodlá přistoupit na režii "za každou cenu", naznačuje to, že sám není s vývojem komiksového universa příliš spokojený. A je otázkou, jestli neuvažuje i odstoupení od role samotné. Co si budeme povídat, Affleck Batmana nepotřebuje, ale studio potřebuje Afflecka.

V tuhle chvíli samozřejmě Affleck jako představitel Batmana platí a nikde oficiálně nezaznělo, že by tomu tak nemělo být do budoucna. Jeho postoj ale jasně říká, že má své nároky. A pokud studio nepřijde s dobrým scénářem, klidně se může stát, že dá roli vale a raději si natočí něco vlastního.