Nejlepší filmy roku 2016 podle kritiků

31.12.2016 /17:00/

Máme za sebou divácká hodnocení, je na čase se podívat na zoubek tomu, které filmy uvedené do kin v roce 2016 nejvíce vychválili odborní kritici.

Poznámka na úvod: V žebříčku jsou uvedeny pouze filmy, které byly v roce 2016 uvedeny v oficiální distribuci do českých kin. To nutně neznamená, že jde o filmy z roku 2016. Do Top 10 jsme zahrnuli celovečerní a dokumentární snímky, které mají na svých kartách minimálně 10 recenzí.

10. Zootropolis: Město zvířat (2016) - 78.75%

"Za poslední rok, dva se jedná o nejlepší animák, jaký jsem viděl - a to z výše popsaných důvodů. Uvidíme, jak dopadne třetí Kung Fu Panda, ale v měsíci březnu by Zootropolis: Město zvířat měla být volbou číslo jedna pro rodinnou návštěvu kina a nebojte se na ni zajít ani v případě, že žádné děti nemáte." Václav Suchý / Film-arena.cz, 90%

Hodnocení, Rozpočet: $150 milionů, Celosvětové tržby: $1,023 milionů

"Jon Favreau do puntíku splnil vytyčený cíl a naservíroval nám velkolepou pohádkovou podívanou, za kterou by se nemusel stydět ani James Cameron. Příběh sice není nikterak objevný, pokud ale přistoupíte na režisérovu hru, podlehnete vypiplané vizuální stránce a necháte se nostalgicky unést do dětských let, pak si z kina odnesete neopakovatelný zážitek."

Vojcl / FandimeFilmu.cz, 90%

Hodnocení, Rozpočet: $175 milionů, Celosvětové tržby: $966 milionů

"Upřímně řečeno, na něco takového je teď přesně ta správná chvíle - superhrdinským filmům již nějaký ten pátek hrozí, že se zapouzdří do sebe a se smrtelnou vážností dospějí až k definitivnímu kreativnímu zániku. Deadpool je živá voda žánru."

Aleš Borovan / Borovan.cz, 90%

Hodnocení, Rozpočet: 58 milionů, Celosvětové tržby: $783 milionů

"Největší jeho devíza tkví v tom, že se nebere ani trochu vážně, což dokazuje roztomile absurdní pointa příběhu o záchraně světa, která jako by vypadla z Červeného trpaslíka. Na povedeném výsledku má velký podíl také překvapivě jistá a nápaditá režie nepříliš renomovaného Scotta Derricksona, který se na filmu podílel i jako jeden ze scenáristů."

Jan Gregor / aktualne.centrum.cz

Hodnocení, Rozpočet: 165 milionů, Celosvětové tržby: $656 milionů

"Mnohokrát oceňovaný režisér a herec Mel Gibson předvedl v Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, že má v sobě ještě pořád jiskru a pálí mu to. Dokázal, že spíš než hereckému umění, by se měl v současnosti věnovat režírování. Realistické vizuální efekty, dramatické herecké výkony a husí kůži nahánějící příběh, to vše dohromady tvoří kvalitní a dech beroucí podívanou."

Anja Verem / ČervenýKoberec.cz, 95%

Hodnocení, Rozpočet: 40 milionů, Celosvětové tržby: $136 milionů

"Režisér tématem navazuje na domácí tradici seriálu Chobotnice od Damiana Damianiho, stylem pak na moderní atmosférické žánrové lahůdky typu Nelítostného souboje Michaela Manna nebo Drive od Nicolase Windinga Refna. "

Marek Čech / AVmania.cz, 90%

Hodnocení, Rozpočet: ? milionů, Celosvětové tržby: $5 milionů

"Saulův syn je pod kůži se zažírajícím uměleckým dramatem pro silné povahy, které skýtá velmi silný zážitek a navíc je vyprávěno v rámci žánru filmů o koncentrácích velmi originální formou. "

Jan Varga / Filmspot, 90%

Hodnocení, Rozpočet: 1.5 milionů, Celosvětové tržby: $6 milionů

"Villeneuve nikam nespěchá, nijak diváka nebombarduje, ale pomalu, téměř plíživě, odhaluje cosi monumentálního. Podobně jako to před desetiletími ve vesmíru dělali Stanley Kubrick nebo Ridley Scott. Ostatně, slova "nikam nespěchá" dobře vystihují i soundtrack Jóhanna Jóhannssona a další aspekty tohoto filmu."

František Fuka / Kinobox.cz, 90%

Hodnocení, Rozpočet: 47 milionů, Celosvětové tržby: $145 milionů

"McKayův snímek na to sice vůbec nevypadá, ale bude velkým hráčem na letošních udílení cen. Splňuje totiž vše na tom známém pomyslném odškrtávacím seznamu. Režie i kamera vynikající, střih i hudba solidní, není nouze o velké herecké výkony, film má emoční hloubku i senzační komediální načasování. Mým osobním favoritem ale musí být mozaika excentrických postav, kterými Sázka na nejistotu doslova přetéká."

Kristina Roháčková / Generace21, 100%

Hodnocení, Rozpočet: 28 milionů, Celosvětové tržby: $133 milionů

"Jedná se o film, který vás dokáže během jediné scény spontánně rozesmát i pravdivě dojmout, aniž by se tyhle pocity navzájem jakkoliv rušily. Protože smích a pláč k sobě neodmyslitelně patří a nejdůležitější věcí v životě je neztratit humor."

Tomáš Poštulka / Gorilla.cz, 90%

Hodnocení, Rozpočet: 3 milionů, Celosvětové tržby: $8 milionů