Nejlepší filmy roku 2016 podle uživatelů KINOBOX.cz

Českým filmům jsme se už sólově podívali na zoubek a teď je na řadě kompletní balíček - TOP výběr ze všech filmů, které nám minulý rok dorazily do kin. Loni to u vás vyhrál animák V hlavě. Koho jste si nejvíce cenili letošní rok? Tradičně žebříček doplňujeme o vaše komentáře z naší databáze.

Poznámka na úvod: V žebříčku jsou uvedeny pouze filmy, které byly v roce 2016 uvedeny v oficiální distribuci do českých kin. To nutně neznamená, že jde o filmy z roku 2016. Do Top 10 jsme zahrnuli celovečerní a dokumentární snímky, které mají na svých kartách minimálně 10 uživatelských hodnocení.

"Film, který nám dává křídla. Směs šablonovitého autobiografického příběhu o cestě za svým snem a té nejupřímněji, s neskrývanou láskou a obdivem k titulní postavě i sportu samotnému předkládané životní komedie, která k nám z našlapané filmové konkurence, stejně jako člověk typu Eddieho z mamutího můstku, nepřiletí zrovna každý rok. Příběh, jenž si na nic nehraje, ale svým formálním umem, cenným distancem od tupého idealizování a krásným happyendem pohladí po duši více než většina ostatních. Jackman cool, Egerton boží..."

lamps, 85%

Hodnocení, Rozpočet: $23 milionů, Celosvětové tržby: $46 milionů

"Již podruhé jsem se ocitl V zajetí démonů, kde mistr nynější hororové scény James Wan roztrhl pytel s Caspery a já občas strachy drkotal zubní protézou hlídaje si jazyk před ukousnutím. Pár lekaček mi ukázalo, že strach je můj blízký rodinný přítel z druhého kolena, visí mi na zádech a čeká na správnou chvíli jak rozkmitat můj osrdečnicový růženec. První díl se mi zamlouval víc, ač jen o nějakou tu špetku soli hozené do krevního obrazce, ale i tak jsem byl nadmíru spokojen s exorcismem, který krom filmového vymítání uklízel i bordel v mé hlavě. Doufám, že se dočkám trilogického dílu, který by to mohl svým děsem dovršit k perfekcionalistické dokonalosti."

salisbury, 85%

Hodnocení, Rozpočet: $40 milionů, Celosvětové tržby: $320 milionů

"Evokoval mi moje velké filmové zážitky z velkých epických příběhů, na jaké jsem chodil v dětství do 70 mm kina Jas v Pardubicích. Film, kdy jsem s očima navrch hlavy sledoval děj, cítil strach nebo hněv hlavního hrdiny, brodil se s ním ledovou vodou, chytal vločky na jazyk. Nechával jsem ty filmy působit. Moje JÁ s úvodními titulky končilo. Nerozebíral jsem logiku příběhu, nepřemýšlel, jak toho medvěda natočili, neřešil jsem, jestli má film přesah a jakou symboliku měl autor na mysli. Byl to ryzí a ničím nerušený zážitek z kina. S vlastními pravidly, bez předžvýkání recenzí, bez zájmu o názory a bez diskusí, jestli to ten Leonardo di Caprio konečně dostane nebo ne. Protože já jsem na plátně v těch filmech neviděl Leonarda Di Capria, ale trapera Hugh Glasse a neviděl Oscara v hercově ruce, ale cítil na zádech lovcovy nezhojené jizvy. Takže to byl svým způsobem velmi osobní zážitek a každý takový zážitek z kina je logicky neotřesitelný. Tudíž si každý může pindat o tom, jak to Iňárritu na diváky koulí a jak je povrchní, co chce. Nebo o tom, jak se to celé vleče. Mimochodem - vůbec ne. Naopak. Ten film měl být mnohem delší. O hodinu alespoň.To jediné bych režisérovi vyčetl."

tamura, 85%

Hodnocení, Rozpočet: $135 milionů, Celosvětové tržby: $532 milionů

"Dlouho už se mi nestalo že bych viděl film, kde bych měl po odchodu z kina takovou radost z toho jak zručně je natočený. A přitom se nejedná o nějaký převratný, trikově náročný nebo příběhově geniální film. Jeho síla spočívá v silném hereckém obsazení v čele s tradičně skvělým Hanksem, dále v tom, že se jedná o skutečný příběh a hlavně v pevné a promyšlené Eastwoodově režii. Snímek velmi příjemně a nenásilně spojuje retrospektivní události s právě probíhajícím dějem, přičemž se jednotlivé scény nijak neslévají dohromady, a přitom spolu tvoří jeden od sebe neoddělitelný celek. Příběh se zdá na skoro 100 minutovou stopáž pro běžného diváka vcelku nezajímavý, délka filmu je ale naprosto ideální a ani chvilku jsem se nenudil nebo necítil, že už se v něm něco moc opakuje. Pro mě zatím jeden z nejlepších filmů roku a nejlepší film podle skutečných událostí minimálně od Kapitána Phillipse."

voleman, 90%

Hodnocení, Rozpočet: $60 milionů, Celosvětové tržby: $233 milionů

"S ohledem na mladší publikum si užijeme více pohodových scének než těch dramaticky napínavých, nechybí však ani smrt milovaného zvířete a její těsná blízkost obepínající přímo Mauglího. Je jedině dobře, že tento starý příběh v novém designu se nevyhýbá ani tento tématům a že stále láká svým étosem. Favreauova Kniha džunglí rozhodně patří ke zdařilým adaptacím. Kromě krásného obrazu a velké zdařilých skladeb Johna Debnyho nám nabízí i zábavné dialogy určené nejen dětem."

marie-kolarova, 85%

Hodnocení, Rozpočet: $175 milionů, Celosvětové tržby: $966 milionů

5. Deadpool (2016) - 82.23%

"Vypadáš jak Freddy Krueger, co pad xichtem na plastickou mapu Utahu." U týhle hlášky jsem se smál asi nejvíc, ale ani ty ostatní nebyly k zahození. Svižné, vtipné, hodně ironie a parodie, velmi současné a současně velmi komixové. Kruté násilí střídá romantické scény, ba co víc, občas je to smíchané. Co si přát více?! Po Green Lanternovi, který byl hodně pro děti, si pan Reynolds střihnul film pro poněkud odrostlejší diváky. A já přetékám nadšením nad filmem roku."

leafroller, 100%

Hodnocení, Rozpočet: $58 milionů, Celosvětové tržby: $783 milionů

4. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny (2016) - 82.69%

"Mel Gibson ukázal, že ještě nepatří do starého železa - co se týče režisérského křesla. Pokud chcete vidět, jak drsná, nechutná a smutná umí být válka, je Zrození hrdiny to pravé. První polovina je sice o trochu delší, než by asi bylo nutné, ale stojí pevně ve svých základech a je důležitá k pochopení hlavního hrdiny a celkového pohledu na válku. Navíc, krásně díky tomu uvidíme kontrast mezi první a druhou polovinou. Nu a pak začíná druhá polovina - peklo. Profesionální práce v rukou kamery, scénáře a výpravy. Něco tak velkolepého jsem neviděl. Čest Dossovi, jehož odvaha budiž nám příkladem."

Arnarmo, 100%

Hodnocení, Rozpočet: $40 milionů, Celosvětové tržby: $136 milionů

"Četla jsem knihu, takže jsem se bála, že mě film zklame, jak to bývá zvykem. Kupodivu se podařilo tvůrcům knížku uvést v život. Ano, příběh je trochu sladkobolný, ale všechno odlehčuje vkusná míra humoru, v závěru naopak dojde na slzičky, ale vše je namícháno s citem. Červená knihovna? Možná, ale ve skutečnosti se dějí i mnohem nepravděpodobnější příběhy a osudy, tak proč ne. A nějaká ta dávka emocí, soucitu,lidskosti našemu světu techniky a individualismu neškodí. Obsazení mě také potěšilo, díky hercům je příběh uvěřitelný. Ani bych netipovala na americký film. Za mě tedy ano, doporučuji."

trckova, 85%

Hodnocení, Rozpočet: $20 milionů, Celosvětové tržby: $207 milionů

"Upřímně musím říct, že jsem byl k tomuto filmu dotažen, ale v tuto chvíli ani na vteřinu nelituji. Příběh byl skvěle podán. Rozhodně je to film jak pro děti, tak pro dospělé. Každý si zde najde to své. Co se týče vykreslení jednotlivých postav, tak to je opravdu geniální. Myslím si, že by se tento animovaný film mohl zařadit ke kultovním animákům jako je Doba ledová nebo třeba Shrek. Rozhodně je to jeden z filmů, na který se rád podívám znovu a rád si znovu vyslechnu některé hlášky, které opravdu pobaví a rozesmějí snad všechny."

Cechulda, 100%

Hodnocení, Rozpočet: $150 milionů, Celosvětové tržby: $1,023 milionů

"Konečně se dokázal Marvel odprostit od stylu Avengers a předvádí nám něco jiného a originální. Avšak i zde narazili. Po vizuální stránce se jedná o bezkonkurenční snímek, ale příběhově jednoduché a hlavní postavou nesympatické. Strangovi hlášky nefungují a celkově mi jeho postava nesedla, i když mám B. Cumberbatcha rád. Škoda, ten svět měl velký potenciál."

vojta-kortus, 100%

Hodnocení, Rozpočet: $165 milionů, Celosvětové tržby: $656 milionů