Nejlepší české filmy roku 2016 podle kritiků

Je čas na další porci statistik, bilancí a žebříčků. Jaké tuzemské a koprodukční snímky letos nejvíce zaujaly česko-slovenské recenzenty a kritiky? Dozvíte se v pomyslném TOP 10. Údaje napoví, kdo bude aspirovat na Ceny české filmové kritiky a České lvy. V žebříčku se též potvrzuje trend posledních let, kdy vzniká čím dál větší množství kvalitních snímků, na nichž se kromě českých producentů podíleli zahraniční investoři.

Do žebříčku jsou zahrnuty pouze snímky, které distributor v roce 2016 uvedl do českých kin a jež mají na kartě 10 a více recenzí.

U každého snímku TOP 10 citujeme z vybrané recenze.

"Zrodila se pohádka poctivá, pečlivá, pracná, důkladná a ve všech složkách kvalitní, počínaje hereckými hlasy z první ligy a konče hravou, výtvarně čistou animací." (Mirka Spáčilová / iDNES.cz / 65 procent / všechny recenze zde )

"Většina filmu je natočena velmi těkavou ruční kamerou, často s velmi zmateným střihem, což má dohromady zřejmě symbolizovat konstantní nepřehlednost a nebezpečnost situace, ale místy mě to už docela otravovalo. Celkově je Anthropoid relativně vydařené dílo, ale je na něm vidět, že jeho ideálními diváky jsou ti, kteří o skutečné operaci Anthropoid nevědí vůbec nic." (František Fuka / FFFilm.cz / 70 procent / všechny recenze zde )

"Kollárovo zpracování je možná jednodušší, avšak neubírá mu to na působivosti. V rámci žánru se u nás jedná o velmi příjemné překvapení, jehož 115 minut utíká bleskovým, kulminujícím tempem, jak se na správný thriller sluší a patří." (Daniel Storch / Kulturissimo / 75 procent / všechny recenze zde )

"Na Učitelce, která se téměř celá odehrává převážně v interiérech, je cenné nejen její věrohodné ztvárnění, ale také adaptabilnost na různá prostředí a režimy. Stačí jen malé "přeprogramování" a bude fungovat stejně dobře před třiceti lety jako nyní." (Robert Pavelka / Eurozpravy.cz / 80 procent / všechny recenze zde )

"Snímek opravdu působí životopisně a nejde o pouhý skrytý protest proti komunismu, za jehož oběť někteří Hepnarovou považují. Je to jednoduše artová lahůdka, která nemusí sednout každému, ale zaslouží si uznání alespoň za výkon titulní představitelky, se kterou již nyní předčasně počítám při nominacích na české filmové ceny." (Jan Vohralík / Filmserver.cz / 90 procent / všechny recenze zde )

"Anděl Páně 2 je více než důstojné pokračování dnes již kultovního prvního dílu. Objevují se názory, že je v některých ohledech dokonce lepší. Já bych se srovnání vyhnul. Pohádka se ale určitě stane trhákem letošních Vánoc. A bezpochyby ji budeme po boku ostatních klasik vídat v rámci vánočních svátků dalších deset let." (Jan Rys / Generace21 / 75 procent / všechny recenze zde )

"Nikdy nejsme sami je výtečně obsazený film se syrovou jednoduchou kamerou a zdánlivě triviálním dějem. Ten ale bublá pod povrchem jako papiňák." (Dagmar Šimková / Total Film / 80 procent / všechny recenze zde )

"Úvodem je nutné dodat, že se jedná o poměrně silný zážitek, z něhož dokázal scénárista i režisér v jedné osobě vytěžit maximum. Díky svým zkušenostem coby dokumentaristy navíc svedl autor snímku dosáhnout patřičné autenticity, k níž ještě přimíchal perfektně sestavenou řádku herců v čele s výbornou Emíliou Vášáryovou v ústřední roli." (blesk / Na filmu / 75 procent / všechny recenze zde )

"Moderná sonda do manželských vzťahov, túžob, fungovania ženskej vlády vs. mužskej slobody. Teória tigra prináša všetko, slúži ako top návrat Jiřího Bartošku po niekoľkých rokoch v silnom výkone. Radek Bajgar vytvoril malý milý český klenot." (Michal Korec / Kinema.sk / 90 procent / všechny recenze zde )

"Rodinný film je možná konstruktem, ale k tomu se přiznává už svým metanázvem. Onu "opravdovost" a "nejednoznačnost" uvědoměle převádí do filmové řeči. A vyžaduje aktivního diváka, který musí po zhlédnutí dál přemýšlet a teprve vyvozovat. Což je možná to vůbec nejlepší, co může snímek pro své publikum udělat." (Martin Svoboda / aktualne.centrum.cz / 80 procent / všechny recenze zde )