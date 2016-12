52. týden-kinopremiéry: Vrah z počítačových her, Pasažéři a pavouk z Marsu

29.12.2016 /15:00/

Jsou tu poslední premiéry roku 2016. Budou kina patřit fanouškům počítačové hry Assassin´s Creed (2016)? Nebo je ovládnou příznivci sci-fi žánru a novinky Pasažéři (2016)? V pondělí 2. ledna do kin navíc půjde dokument o britské výstavě Davida Bowieho pod názvem David Bowie je... Komentář k novinkám v českých kinech najdete v našem článku.

Michael Fassbender, cestování časem, středověké Španělsko a herní kult Assassin´s Creed míří na velká plátna. Pod režijní taktovkou Justina Kurzela (Macbeth) se kinaři pokoušejí na samotném konci roku přitáhnout pozornost majitelů herních konzolí, pařany probdělých nocí a další vyznavače fenoménu jedné počítačové hry. Assassin´s Creed měl navíc napravit reputaci nepříliš dobře převedených herních fenoménů do filmové podoby. Povedlo se to?

Z recenze Františka Fuky: "Je to všechno takové nihilistické, brutální (tak, jak je jen možno u přístupného filmu), částečně snové, občas povznášející, ale (vím, opakuju to po několikáté), nedokázal bych sepsat, co a proč se kdy dělo, a jaký to mělo dopad na následující děj... asi jako v tom Kurzelově Macbethovi. Docela bych si přál, aby tenhle film měl úspěch, protože mi přijde osvěžující vidět, jak se velmi schopný tvůrce za hodně peněz s kvalitními herci snaží dokázat něco originálního s námětem, který ho "není hoden"."

Trailer:

Tuzemští recenzenti dávají průměrnou známku 56 procent. Zahraniční web RottenTomatoes přiřkl 40 procent, přičemž kladných recenzí bylo jen 19. Po americké premiéře Assassin´s Creed komerčně pohořel. Jaká bude návštěvnost u nás? Dozvíte se v pondělí 2. ledna v pravidelném žebříčku CZ tržeb.

Na Oscara nominovaný režisér Morten Tyldum (Kód Enigmy, Lovci hlav) vysílá do kin Pasažéry. Jennifer Lawrence a Chris Pratt jsou na lodi plující vesmírem probuzeni o 90 let dříve. Musí vyřešit technickou poruchu, navíc se do sebe zamilují. Přebije láska skutečnost, že se loď ocitá na pokraji zničení?

Trailer:

Film s řadou hádanek a působivých vesmírných vychytávek recenzoval František Fuka: "Všechna ta výpravnost je ale dost zbytečná a v rozporu s tím, že většinu filmu vidíme na plátně jednoho, občas dva lidi, kteří si povídají a voiceoverují. A funguje to velmi dobře, postavy jsou správně prokreslené a je to i překvapivě zábavné. Ano, různé Prattovy střety s absurditou barmana a ještě větší absurditou různých palubních systémů (jde o stoprocentně masovou komerční výpravu, ne o vědeckou) občas dosahují zábavnosti Stopařova průvodce po Galaxii! (Což trailery z nějakého důvodu také tají.)"

Všechny recenze Pasažérů si přečtete zde. Prozatím mají známku 70 procent.

Naomi Watts je V pasti (2016). Při autonehodě jí zemřel manžel a vlastní syn zůstal trvale upoutaný na lůžko. Jeho matka-psycholožka se o něj nepřetržitě stará. Do života jí nicméně vstoupí malý chlapec Tom, jemuž zemřela matka a on se uzavřel do svého světa. Watts se rozhodne vzít ho k sobě domů. Bylo to však rozumné rozhodnutí? Na to odpoví dramatický thriller režiséra Farrena Blackburna (Tři mušketýři, Daredevil). Tuzemští recenzenti snímku dávají 60 procent.

Vztah ředitele věznice a jedné z vězenkyň zkoumá koprodukční drama Zničeni láskou (2016). On má spokojenou rodinu, zodpovědnou práci a moc. Ona zbraň ještě mocnější, vlastní ženskost. Příběh nešťastné lásky podle skutečných událostí je převyprávěn ze dvou uhlů pohledu – podle záznamů ze soudních procesů a optikou veřejnosti.

Na závěr představujeme titul, který se do kin podívá až v roce 2017. Dokumentární snímek David Bowie je... (2013) přijde do distribuce v úterý 3. ledna, předpremiéra proběhne o den dříve v pražském Dlabačově. Film vás provede proslulou londýnskou výstavou, jejíž součástí byly kostýmy, videoklipy a další relikvie popkulturního mága, skladatele a zpěváka Davida Bowieho. Brzy si připomeneme rok od jeho úmrtí...

Upoutávka:

